Die Zahl der akuten Corona-Fälle steigt in Wolfsburg auf 202.

Wolfsburg. Auch wenn der 7-Tage-Wert weiter unter 100 liegt, gelten in Wolfsburg die Regelungen der Landesverordnung ab einem Wert von über 100.

19 Corona-Neuinfektionen in Wolfsburg – Inzidenz sinkt auf 90,9

In Wolfsburg gibt es am Donnerstag 19 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit 941. 685 Bürger – drei mehr als gestern – gelten als genesen. Verstorben an oder mit dem Virus sind 54 Wolfsburger. Die Zahl der akuten Fälle liegt bei 202.

Im Zeitraum der vergangenen sieben Tage sind 113 Personen positiv getestet worden. Das entspricht nach den Berechnungsgrundlagen der Stadt Wolfsburg einem 7-Tage-Inzidenzwert von 90,9 pro 100.000 Einwohnern. Der Inzidenzwert von 100 war in den letzten Tagen überschritten. In Wolfsburg gelten damit aktuell jene Regelungen, die in der Niedersächsischen Landesverordnung für Landkreise und kreisfreie Städte mit einem Inzidenzwert von über 100 definiert sind.

Die Regelungen gelten auch dann grundsätzlich fort, wenn der Wert tageweise unterschritten wird. In einer Allgemeinverfügung hat die Stadt Wolfsburg geregelt, wo und wie die durch die Landesverordnung festgelegten Regelungen im Detail umgesetzt werden. Die Allgemeinverfügung steht auf wolfsburg.de/corona zur Verfügung.

