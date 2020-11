Ortsrat will bald über Parkgebühren in Fallersleben beraten

Darüber kann auch die aktuell wegen der Corona-Situation etwas entspanntere Lage nicht hinwegtäuschen: Parkplätze sind immer noch rar in und am Rande der Fallersleber Altstadt. Das wurde im Ortsrat am Dienstag einmal mehr deutlich, als sich das Thema wie ein roter Faden durch die Sitzung zog. Und es wurde bereits deutlich, dass der Ortsrat bei der Stadtverwaltung auf eine baldige erste Analyse der Parkraumbewirtschaftung drängt.

Erst im September sind die Parkgebühren im Herzen von Fallersleben eingeführt worden – eine Grundsatzentscheidung, die lange vor Ausbruch der Corona-Pandemie getroffen worden war. Doch wie berichtet, gibt es schon jetzt zunehmend Beschwerden von Altstadt-Bewohnern, die Anwohner-Parkausweise fordern und nicht akzeptieren wollen, dass der Ortsrat das bewusst ausgeschlossen hatte, mit Ausnahme der Sandkämper Straße. Denn schließlich gebe es Anwohnerparken auch in der Wolfsburger Innenstadt.

Anwohner-Parkausweise

Einen Antrag zu diesem strittigen Punkt hat die CDU am Dienstag einbracht, in der nächsten Sitzung wird sich der Ortsrat damit befassen. Doch Fraktionssprecher André Schlichting bot den anderen Fraktionen an, schon vorher darüber zu sprechen, um dann möglicherweise einen gemeinsamen Antrag an die Verwaltung zu stellen. Er will keine Zeit verlieren.

Konkret wollen die Christdemokraten, dass die Stadt zeitnah prüft, ob und wie Bewohner-Parkausweise – insbesondere für Eigentümer, auf deren Grundstück keine Parkplätze vorhanden oder einrichtbar sind – ausgegeben werden können. Schon vor dem Beschluss zur Parkraumbewirtschaftung hatte die CDU gefordert, dass es für einzelne Anlieger Härtefallregelungen geben müsste, sich damit aber nicht durchsetzen können.

Sprechstellen-Fusion

„So ein bisschen endet heute ein Teil Sülfelder Geschichte. Das Gemeindebüro war einmal im Jahr im Fokus: wenn wir die Genehmigung fürs Schützenfest abgeholt haben.“ Diese Feststellung war Vize-Ortsbürgermeister Roman Dettmann (PUG) wichtig, als es um die einstimmig beschlossene Fusion der Verwaltungssprechstellen Fallersleben und Sülfeld am Standort in der Hoffmannstadt ging. Er nannte Personalmangel und Digitalisierung als Gründe für den Schritt.

Auch der Sanierungsbedarf am städtischen Gebäude im Sülfelder Forstweg ist erheblich. Berücksichtigt wissen will der Ortsrat dabei die Interessen der Wohnungsmieter. Er ergänzte in der Vorlage, dass ein Nachnutzungskonzept für die Sprechstelle erarbeitet wird, das die Immobilie in Gänze betrachtet und den Mietern eine langfristige Perspektive aufzeigt.

Aufgefangen werden soll der Sprechstellen-Wegfall in Sülfeld – entgegen dem Eingemeindungsvertrag von 1972 – auch dadurch, dass die Stadt ein Pilotprojekt startet: Sie soll mit Bürgerkoffern einen mobilen Dienst konzipieren. Heißt: Verwaltungsmitarbeiter besuchen in Ausnahmefällen die Bürger zu Hause, damit sie ihre Verwaltungsangelegenheiten erledigen können.

Schwefelbad-Betriebsführung

Zunächst eingebracht und daher noch nicht behandelt wurde ein PUG-Antrag: Sie fordert, dass das Klinikum der Stadt Betreiberin des Schwefelbads, eine Betriebsleitung vor Ort und der Schwefelbad-Ausschuss bestehen bleibt. Hintergrund ist das Angebot des VfB Fallersleben, die Betriebsführung des Schwefelbads zu übernehmen.

