Wie ist der bauliche Zustand der Wolfsburger Schwimmbäder? Wie ist die Auslastung, wie die Wirtschaftlichkeit? Was wünschen sich die Nutzer? Auf diese und viele weitere Fragen will die Stadt Wolfsburg Antworten finden und plant deshalb, innerhalb eines Jahres ein gesamtstädtisches Bäderkonzept vorzulegen. Kostenpunkt: 150.000 Euro.

„Wir wollen ein schärferes Profil für jedes Bad erstellen“, sagte Sport-Geschäftsbereichsleiter Reiner Brill am Dienstag im Sportausschuss. Beteiligt werden sollen die Nutzer, Schulen, Vereine, Verwaltung und Politik. Bäder gehören zwar zur Daseinsvorsorge, betonte Brill, könnten aber niemals einen Gewinn abwerfen. Für das Badeland, das VW-Bad, die Freibäder in Fallersleben und Almke, das Hallenbad in Sandkamp und das Lehrschwimmbecken in Heiligendorf sollen die Bedarfe und Perspektiven ermittelt werden.

Ziel: Auslastung optimieren, Wirtschaftlichkeit erhöhen

Ziel des Konzepts ist es, den baulichen Zustand zu bewerten, die Auslastung zu optimieren, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, die Konkurrenzfähigkeit zu verbessern und das Profil für jedes Bad zu schärfen. Das Nutzerverhalten ändere sich, sagte Brill. „Auch in guten Sommern sind die Freibäder nicht mehr voll.“ Brill wies darauf hin, dass nicht nur das Badeland , sondern auch das Fallersleber Freibad (Beckensanierung) und das Lehrschwimmbecken Heiligendorf (veraltete Technik) hohen Sanierungsbedarf haben. „Es geht darum, die Bäder kurzfristig effizienter zu nutzen, aber auch um langfristige Maßnahmen“, erklärte Brill den Grund für das Bäderkonzept.