Ein Anfang ist gemacht – aber der Ortsrat machte deutlich, dass in puncto Problem-Weg im Baugebiet Kleekamp noch mehr passieren muss. Und Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) sah wegen neuer Bauaktivitäten direkt an dem viel genutzten Fuß- und Radweg sogar dringenden Handlungsbedarf.

Im Sommer hatte die Ortsbürgermeisterin Alarm geschlagen, weil der Weg teilweise verlegt worden war und direkt an dessen Grenze plötzlich eine Tiefgaragenmauer der städtischen Neuland Wohnungsgesellschaft emporragte. Was den Weg in der Kurve insbesondere für Radfahrer unübersichtlich macht. Vor allem Schüler vom nahen Schulzentrum Fallersleben, die dort in großer Zahl entlangradeln. Daraufhin hatte es ein Gespräch zwischen Ortsrat und Verwaltung gegeben, die zusagte, dass eine Lösung gefunden werden soll, um den Bereich zu entschärfen.

Neuland hat umstrittene Mauer abgefräst

Im Ortsrat am Dienstagabend im Hoffmannhaus berichtete Stadtplaner Henning Backsmann nun, dass die Neuland die Betonmauer im vorderen Bereich der Tiefgaragen-Zufahrt abgefräst hat. Aber unterhalb sei sie noch hoch und die Kurve daher „nicht optimal einsehbar“. Auch den in diversen Schichten und Materialien asphaltierten Wegzustand nannte er „nicht optimal“.

Daher präsentierte der Stadtplaner zwei Varianten, die noch genauer untersucht werden sollen. Beide sehen eine Verlegung des Wegs per Änderung des Kurvenradius’ vor; in einem Fall müsste eine Laterne versetzt werden. Backsmann kündigte an, dass sich die Verwaltung auch die Engstelle weiter unterhalb im Verlauf des Weges – dort baut ein privater Investor – noch genauer ansehen will.

Ortsratsmitglieder sehen auch an anderer Stelle akuten Handlungsbedarf

In dem Punkt drängte die Ortsbürgermeisterin, dass sich umgehend jemand auch darum kümmern müsse: Sie berichtete, dass sie aufgrund der Ankündigung dieses Ortsratsthemas – am Dienstag in den WN – viele Anrufe und Mails bekommen habe. „Weiter unten haben Bauarbeiter nämlich gerade heute eine Mauer versetzt in Richtung Radweg“, berichtete Weist. „Wichtig ist aber, dass Radfahrer aneinander vorbeifahren können und einander sehen.“

„Sie müssen da morgen hin und fragen: ,Was ist da los?’“, forderte Henning Ernst (CDU). Und Eckhard Krebs (SPD) kritisierte: „Jetzt werden mit genehmigten Bauvorhaben Fakten geschaffen. Das ist ein öffentlicher Weg. Ich erwarte, dass die Stadt die Rechte der Bürger wahrnimmt.“

Wer die Kosten für die Weg-Verlegung trägt, blieb offen

Er werde klären, ob die Mauer so genehmigt worden sei, sagte der Stadtplaner zu. Offen blieb im Falle der Neuland-Grenzbebauung, wer für die Kosten der Umplanung und Verlegung des Fuß- und Radwegs aufkommen wird. Denn in seinem Ausblick sprach er davon, dass noch eine Detailplanung und eine Kostenberechnung nötig seien, außerdem muss die Politik das absegnen. Wann der Weg sicherer gemacht werden soll, ist noch offen.

