Das Wolfsburger Badeland bleibt ein Fass ohne Boden. In den nächsten vier Jahren muss die Stadt Wolfsburg mindestens weitere sechs Millionen Euro in das Erlebnisbad im Allerpark investieren. „Viele Bereiche haben akuten Sanierungsbedarf, um einen Ausfall zu vermeiden“, sagt Stefan Mersmann.

Mersmann ist Experte für öffentliche Schwimmbäder. Was der Geschäftsführer der Essener Firma BT Plan GmbH am Dienstag den Mitgliedern des Sportausschusses präsentierte, war wenig erfreulich. Seit fast 19 Jahren läuft die Technik im Badeland rund um die Uhr. Das hinterlässt Spuren. Mersmann ist im wahrsten Sinne des Wortes in die Tiefen des Badelands abgetaucht und hat Leitungssysteme und Technik genau unter die Lupe genommen. Sein Fazit: Die Ampel leuchtet im gelb-roten Bereich.

Keimbildung in Rohren und Wasserspeichern

Dringend saniert werden müssen das Brauchwassernetz und die Badewassertechnik. Regelmäßig komme es zur Keimbildung in Filterbehältern, Rohren und Wasserspeichern. Eine Gesundheitsgefahr für die Badeland-Besucher bestehe dadurch aber nicht, versicherte Sport- und Gesundheitsdezernentin Monika Müller. Dringend erneuert werden müssen auch die Umwälzpumpen, ebenso die Schaltschränke zur Überwachung und Steuerung der gesamten technischen Anlagen. „Vor 20 Jahren war das Hightech, heute ist es veraltet und birgt ein hohes Ausfallrisiko“, sagte Mersmann. Denn: Es sind kaum noch Ersatzteile für die Geräte lieferbar. Immerhin hatte der Experte auch eine gute Nachricht: „Das Badeland ist sanierungsfähig und sanierungswürdig.“

Sportbad wird zuerst saniert

Sport-Geschäftsbereichsleiter Reiner Brill kündigte an, dass in 2021 und 2022 zunächst die Aufbereitungsanlagen für das Sportbad sowie das Nichtschwimmer-, Kinder- und Sprungbecken saniert werden sollen. Kosten: 1,1 Millionen Euro. Die Stadt müsse hier die Daseinsvorsorge für Schulen und Vereine gewährleisten. „Da sind wir mit unseren Planungen schon relativ weit“, meinte Brill.

Bis 2024 sollen die Aufbereitungsanlagen des Mediterran- und des Wellenbeckens und zum Schluss der Sauna saniert werden. Weitere Kosten: etwa 5 Millionen Euro. Experte Mersmann schlug zudem vor, den Innen- und Außenbereich des Mediterranbeckens zu trennen, weil es durch Auskühlung zu hohen Energieverlusten komme. Diese Maßnahme würde mit weiteren 500.000 Euro zu Buche schlagen. Der Geschäftsbereich Sport möchte außerdem 600.000 Euro zurückstellen, um im Falle von Technikausfällen kurzfristig reagieren zu können.

Mittelfristig stehen für die Stadt weitere Ausgaben in Millionenhöhe an. So müssen unter anderen Lüftungsanlage, Beckenköpfe, Aufzüge, Küche und Restaurant, Beleuchtung und nicht zuletzt das Dach saniert werden. Zuletzt wurde das Trinkwassernetz für 2,4 Millionen Euro erneuert. Außerdem investierte die Stadt bereits in Umkleiden, Wellenmaschine, Saunen und eine LED-Beleuchtung im Sportbad.

Ampelbericht: Zehn Sportstätten stehen auf rot

Brill und Müller informierten den Ausschuss anschließend über den Zustand der städtischen Sporthallen und Funktionsgebäude. Von 74 Objekten seien 45 in einem guten bis befriedigendem Zustand, 19 hätten mittelfristig Sanierungsbedarf und 10 Objekte umfassenden Bedarf.