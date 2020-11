Am Freitag, 20. November 2020 wurde in der Stadt Wolfsburg erstmals der Inzidenzwert von 100 überschritten (wir berichteten).

Beim Überschreiten dieser Grenze sieht die Landesregierung in der derzeit geltenden Verordnung entsprechende Maßnahmen für Schulen und Kindertagesstätten vor, an denen eine Corona-Infektion auftritt. Das schreibt die Stadt Wolfsburg in einer Mitteilung. Die betroffenen Einrichtungen wechselten dann in den vom Kultusministerium eingeteilten Szenarien von A nach B, also in einen strengeren Modus, heißt es weiter. Das Gesundheitsamt ordne zudem Infektionsschutzmaßnahmen an, etwa eine Quarantäne für eine bestimmte Gruppe.

Die Maßnahmen folgten einem Automatismus, das heiße, wenn der 7-Tages-Inzidenzwert größer als 100 und eine Infektionsschutzmaßnahme angeordnet sei, bedeute das zugleich, dass die betroffenen Einrichtungen in das Szenario B übergehen. Zwischenzeitlich könnten Testungen nach dem neuen Verfahren zu Testungen erfolgen. Dabei führe ein negativer Test nicht dazu, dass eine Quarantänepflicht endet, schreibt die Stadt.

Das Verfahren bei Schulen: Werde an einer Wolfsburger Schule eine Infektionsschutzmaßnahme vom Gesundheitsamt verhängt (wie zum Beispiel eine Quarantäne), wechsele die gesamte Schule in das Szenario B. Dies gelte auch, wenn die Maßnahme nur einen Teil der Schule wie eine Klasse oder eine Lerngruppe betrifft. Das Szenario B läuft in der jeweiligen Schule 14 Tage, danach kehrt die Schule wieder in den Regelbetrieb zurück – es sei denn, das Gesundheitsamt verhängt innerhalb dieser 14 Tage eine weitere Infektionsschutzmaßnahme. Dann beginne die 14-Tagefrist des Szenario B von vorne.

Szenario B gilt 14 Tage, es werden Lerngruppen gebildet

Das Szenario B (Schule im Wechselmodell) bedeutet, dass der Unterricht an den betroffenen Schulen für die Dauer von 14 Tagen in geteilten Lerngruppen stattfindet. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich also abwechselnd in Gruppen (mit maximal 16 Personen) in der Schule oder im Homeschooling. Für die Zeiten zu Hause werden die Schüler seitens der Schule mit Aufgaben und Lernplänen versorgt.

An offenen Ganztagsschulen findet während des Szenario B kein Nachmittagsangebot statt. Gebundene Ganztagsangebote können unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregel weiterhin stattfinden. Für Kinder der Jahrgänge 1 bis 6, von denen ein Elternteil in einer betriebsnotwendigen Stellung tätig ist, gibt es eine Notbetreuung in den Schulen.

Das Verfahren bei Kindertagesstätten: In Kindertagesstätten wird wie in Schulen verfahren. Ist oder wird in einer Wolfsburger Kindertagesstätte eine Infektionsschutzmaßnahme verhängt, wechselt die gesamte Einrichtung für 14 Tage in das Szenario B. Dies gilt auch, wenn die Maßnahme nur einen Teil der Einrichtung betrifft. Auch hier gilt: Szenario B läuft in der jeweiligen Kindertagesstätte 14 Tage, danach kehrt die Einrichtung wieder in den Regelbetrieb zurück – es sei denn, das Gesundheitsamt verhängt innerhalb dieser 14 Tage eine weitere Infektionsschutzmaßnahme.

In Kitas gilt bei Szenario B strenge Gruppentrennung

Im Szenario B befinden sich die Kindertagesstätten im eingeschränkten Kita-Betrieb. Dort gilt das Prinzip der strengen Gruppentrennung, eine Durchmischung der einzelnen Gruppen ist untersagt. Die Kinder werden im Zeitraum ihrer vereinbarten Betreuungszeit (halbtags, dreivierteltags, ganztags) betreut. Gestaffelte Bring- und Abholzeiten sollen die Situation vor Ort entspannen.