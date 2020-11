Junger Autofahrer kommt in Wolfsburg von der Straße ab

Wolfsburg. Der 18-Jährige gibt bei der Polizei an, am Sonntagmorgen kurz eingenickt zu sein. Er rammt bei seiner Tour zwei Fahrzeuge.

In Wohltberg ist am Sonntag gegen 10 Uhr ein 18 Jahre alter Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahranfänger rammte laut Polizei noch zwei weitere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge, blieb aber unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von 4500 Euro. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der junge Mann auf der Breslauer Straße in Richtung Grauhorststraße unterwegs war, als es zu dem Unfall kam.

Der Fahrer gab an, dass er eingeschlafen sei und erst nach dem Aufprall wieder wach geworden sei. Zunächst stieß der 18-Jährige gegen ein Auto, das durch die Wucht des Aufpralls auf einen anderen Wagen geschoben wurde. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit.

red