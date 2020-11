Ein Wohnmobil mit Helmstedter Kennzeichen fährt vor. Es ist nicht das erste, das um die Ecke biegt, über das Kopfsteinpflaster fährt und schließlich auf dem Gutshof in Nordsteimke einparkt. Vier Wagen stehen schon auf dem Anwesen, die Häuserfassaden sind an diesem frühen Abend beleuchtet. Weitere Wohnmobile folgen.

„Ist das nicht ein prächtiges Ambiente?“, freut sich Ehme de Riese. Der Wolfsburger Optikermeister hat seinen Camper ebenfalls eingereiht. Und während der Nordsteimker noch auf sein Essen wartet, hat das Team der Wildfrisch-Küche bereits im ersten Wohnmobil aufgetischt: Filetspitzen vom Weiderind, Spinatknödel und Salat stehen auf dem kleinen Tisch.

Coronakrise steigert Nachfrage nach Wohnmobilen

Familie Schwickert hat das Wohnmobil im vergangenen Jahr gekauft und ist heilfroh. „In diesem Jahr wäre das vielleicht gar nichts geworden“, erklärt Michael Schwickert. Aufgrund der Pandemie stieg die Nachfrage nach Campern enorm. An diesem Abend nun sitzen die Velpker mit ihren Freunden Sascha und Manuela Cain in ihrem Wohnmobil, hören Musik. Gerade läuft Michael Jacksons Thriller.

„Das ist doch eine tolle Möglichkeit, in diesen Zeiten essen zu gehen“, freut sich Melanie Schwickert. Keine Pappteller, sondern hübsch angerichtet wie im Restaurant eben. „Wir genießen diesen Abend sehr“, berichtet Manuela Cain. Die Vorsfelderin hatte kürzlich Geburtstag und konnte ihn nicht so feiern, wie sie gerne gewollt hätte. „So habe ich nach und nach Freunde eingeladen – und heute wäre eh Familie Schwickert an der Reihe gewesen“, erzählt Cain schmunzelnd.

Wildfrisch bietet im Lockdown neben Wohnmobil-Dinner auch Außer-Haus-Verkauf

In der Küche werden währenddessen weitere Gerichte zubereitet. Seit Anfang November ist das Restaurant Wildfrisch geschlossen. Das zweite Mal in diesem Jahr. Der Außer-Haus-Verkauf läuft seit rund drei Wochen. Seit gut einer Woche besteht das Angebot, ein Wohnmobil auf dem Gutshof abzustellen und das Essen darin zu verzehren – und es wird gut angenommen.

Nach dem Start am vergangenen Dienstag meldeten sich gleich am Mittwoch die ersten Gäste an, berichtet Wildfrisch-Eventmanagerin Laura Kresin. Die Idee kursiert im Internet, so gibt es bei Facebook die Gruppe „Wohnmobil Dinner“. Knapp 6500 Mitglieder hat diese Gruppe bundesweit mittlerweile.

Dehoga-Vorsitzende Melanie Perricone kann die Aktion nur empfehlen

Neben der Gutsküche von Melanie Perricone ist aus dem Wolfsburger Raum beispielsweise auch das Restaurant „Vida Loca“ im Heinenkamp dabei. „Ich kann nur jedem, der die Möglichkeit hat, empfehlen mitzumachen“, betont Perricone, Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes Wolfsburg-Helmstedt.

