75 Jahre Mitbestimmung bei VW – Gerhard Schröder hält Festrede

Unter britischer Militärregierung wurde im Sommer 1945 ein provisorischer Betriebsrat im Volkswagenwerk Wolfsburg gebildet. Bei demokratischen Wahlen wurde Anfang November 1945 die offizielle Betriebsratsvertretung bestimmt, die am 27. November zur konstituierenden Sitzung zusammentrat. Dieses Datum nimmt in diesem Jahr der VW-Betriebsrat zum Anlass, 75 Jahre Mitbestimmung zu feiern. Es gibt einen Festakt, der wegen Corona nur im kleinen Gäste-Rahmen stattfinden wird. Dafür können sich Belegschaft und interessierte Öffentlichkeit online zuschalten. Als Festredner spricht Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder.

Gemeinsam wird man da wohl noch einmal in Erinnerung schwelgen an die gute alte Zeit und enge Zusammenarbeit von Unternehmen und Arbeitnehmervertretung. Als Ministerpräsident von Niedersachsen war Schröder von 1990 bis 1998 VW-Aufsichtsrat. Anfang der 1990er Jahre stecke VW noch in einer schweren Krise und machte Millionenverluste. Dann wurde 1993 Ferdinand Piëch VW-Vorstandschef, krempelte den Konzern um und brachte ihn in die Erfolgsspur, wovon nicht zuletzt die Stadt Wolfsburg profitierte.

Damals war alles besser: „Wir hatten im Aufsichtsrat selten Konflikte zwischen Arbeitnehmervertretern und der Kapitalseite“

Anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Braunschweig im Jahr 2014 erklärte Schröder im Interview mit unserer Zeitung über Piëch: „Er baute ein sehr enges Verhältnis zu den Beschäftigten auf. Wenn man mit ihm zusammen in Betriebsversammlungen war, hatte man sofort das Gefühl, dass die Mitarbeiter ihm vertrauten. Seine Reden weckten bei den VW-Arbeitern das Gefühl, dass Piëch sehr viel von Autos versteht. Das schaffte nach meinem Eindruck eine Verbindung zwischen den Mitarbeitern und ihm, die ich so woanders nicht erlebt habe. Er hat ein hohes Maß an Sensibilität für die Beschäftigten, es gab nie einen Konflikt mit den Gewerkschaften. Er vertraute ihnen – und sie vertrauten ihm, dass er das Unternehmen schon auf dem richtigen Kurs steuert.“ Und in Bezug zur damaligen Mitbestimmungs-Praxis erklärt Schröder weiter: „Wir hatten im Aufsichtsrat selten Konflikte zwischen Arbeitnehmervertretern und der Kapitalseite. Auch in schwierigen Zeiten waren wir sehr einig. Ich habe im Aufsichtsrat nie erlebt, dass die Gewerkschaft eine Schwächung des Unternehmens riskiert oder in Kauf genommen hätte.“

Wird sich Schröder auch zu Konflikten zwischen Diess und Osterloh äußern?

Man darf gespannt sein, was Schröder heuer in der Mitbestimmungs-Festrede sagen wird vor dem Hintergrund, dass VW-Chef Herbert Diess und der Betriebsrat in den vergangenen Jahren immer wieder auf Konfrontation gegangen sind. Diess selbst räumte 2018 in einem Interview ein: „An die Mitbestimmung hier musste ich mich erst gewöhnen. (...) Wir müssen aber auch sehen, dass uns das System der Mitbestimmung manchmal bremst.“ Wer weiß, vielleicht hat Ferdinand Piëch das auch mal gedacht, aber er hätte es wohl nie öffentlich gesagt.

In einer Pressemittelung des Betriebsrats zur Ankündigung des Festakts wird Schröder noch zitiert: „Deutschlands führende Rolle als Industrienation hängt maßgeblich auch mit unserem erfolgreichen Modell der Sozialpartnerschaft zusammen. Eine starke Mitbestimmung mit starken Betriebsräten und starken Gewerkschaften ist ein klarer Wettbewerbsvorteil hierzulande. Und den gilt es auszubauen – und zwar gerade in Zeiten, die von Unsicherheit geprägt sind.“ Hierzu erklärt der VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh: „Die Mitbestimmung bei Volkswagen hat sich in der Vergangenheit höchst dynamisch entwickelt. Heute stellt sie längst eigenverantwortlich die Weichen für die Interessen einer selbstbewussten und hochkompetenten Belegschaft. Betriebsratsarbeit bei VW beeinflusst unternehmerische Entscheidungen aktiv und treibt immer wieder eigene, innovative Lösungen voran.“

Auch Ministerpräsident Weil kommt nach Wolfsburg

Bei der Feierstunde werden auch Schröders späterer Nachfolger als VW-Aufsichtsrat, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, und VW-Personalvorstand Gunnar Kilian dabei sein. Von der Wolfsburger Geschäftsstelle der IG Metall – die wurde erst am 1. September 1949 gegründet – kommt die Zweite Vorsitzende Christiane Benner.

Chronik über 75 Jahre Mitbestimmung

Wie der Konzernbetriebsrat ankündigt, erscheint zum Jubiläum eine Chronik mit Schlaglichtern aus 75 Jahren Mitbestimmung. Einige Eckpunkte daraus: Der Kampf für die 40-Stunden-Woche, die Integration von Migranten, Meilensteine bei Teilhabe und Gleichstellung, innovative Tarifmodelle, intelligente Standortpolitik, weltweites Netzwerken, der Dialog mit der Politik, und – nicht zuletzt – immer wieder beispielhaft sozialverträgliche Lösungen in Zeiten der Krise.