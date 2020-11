Brackstedter mit großer Leidenschaft für Politik und Sport

Dieter Schulzes Lebensmotto lautet „Geht nicht, gibt es nicht“. Dafür braucht es zwar ab und an viel Ausdauer, weiß der Brackstedter, doch die lohnt sich. Heute wird Dieter Schulze 80 Jahre alt. Eine große Feier sollte im Nordsteimker Lindenhof stattfinden, die ist jetzt natürlich abgesagt. „Auf unbestimmte Zeit verschoben“, berichtet Schulze, der ein halbes Jahrhundert lang an der Spitze des SV Brackstedt stand.

Dieter Schulze in jüngeren Jahren. Foto: Privat

Dabei hatte es sich der gebürtige Brackstedter zum Ziel gemacht, den Sportverein stets weiterzuentwickeln. So ist der Verein heute kein reiner Fußballklub – so wie er es einst war. Zahlreiche Sparten sind im Laufe der Jahre hinzugekommen. Schießen, Seniorengymnastik und Tennis unter anderem. Die Zahl der Mitglieder hat Schulze in seiner Amtszeit verzehnfacht: Als er 1967 zum Vorsitzenden gewählt wurde, waren es gerade einmal 60 Mitglieder, nun sind es mehr als 600. Besonders stolz darf Schulze auf die neue Halle sein, für die er viele Jahre gegen Widerstände kämpfte.

Jahrzehnte lang in der Politik tätig, erst in der CDU, dann in der PUG

„Er kann schon stur sein“, erklärt sein Nachfolger Manfred Rösner mit einem Lächeln, denn dann betont er: „Das ist im positiven Sinne gemeint.“ Rösner hat das Amt des Vorsitzenden vor drei Jahren übernommen, nachdem er vorher bereits im Verein tätig war. Dieter Schulze indes verfolgt die Entwicklungen in seinem SVB natürlich noch immer ganz genau.

Neben dem Sport ist die Politik seine zweite große Leidenschaft. Im Rat der Stadt Wolfsburg war er genauso wie im Ortsrat viele Jahre Mitglied, er gehörte dem Finanzausschuss an, war im Bauausschuss. Zunächst startete er in der Landwirtschaft, wenig später – mit 28 Jahren – ging er in die Politik. Von 1972 an war er Mitglied im Rat der Stadt sowie dem neuen Ortsrat Brackstedt/Velstove/Warmenau. Das Jahr der kommunalen Gebietsreform. Schließlich war Schulze zwölf Jahre lang hauptamtlicher Geschäftsführer der CDU-Ratsfraktion – von 1986 bis 1998. Später verließ er die CDU und schloss sich der PUG an.

Das Bundesverdienstkreuz erhielt Schulze im Jahr 2009

„Die Politik ist der einzige Beruf, für den man keine Ausbildung braucht“, scherzte Schulze einst übrigens während einer Ansprache im Ratssitzungssaal. Der Brackstedter hatte im Dezember 2009 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Überhaupt sind es viele Auszeichnungen, die die Tätigkeit von Schulze würdigen: Die Stadtplakette in Silber und später in Gold gehört ebenso dazu wie die Ehrengabe des Ortsrates oder die goldene Ehrennadel des Landessportbundes – um nur einige Beispiele zu nennen.

Und die große Geburtstagsfeier wird nachgeholt: Geht nicht, gibt es schließlich nicht.