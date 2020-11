Wolfsburg: Steigt die Suchtgefahr durch Corona?

Während der Coronavirus-Pandemie erleben wir alle Momente, die wir als belastend empfinden. In diesen Stresssituationen greifen manche Menschen vermehrt zu Alkohol. Eine aktuelle Forsa-Umfrage unter 1005 Personen hat ergeben: Etwa ein Viertel derjenigen, die ohnehin schon mehrmals wöchentlich Wein, Bier, Sekt oder Hochprozentiges konsumieren, tun dies seit Beginn der Pandemie häufiger. Eine weitere Studie des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Nürnberg förderte steigenden Alkoholkonsum bei 37 Prozent der 3000 Befragten seit der Krise zutage.

Wachsende Alkoholprobleme durch Sorgen, Unsicherheit und Isolation

„Eine zentrale Funktion des Alkoholkonsums ist es, unangenehme Gefühlszustände zu kompensieren. Da die derzeitige Krisenzeit viele hoch belastende Gefühle wie die Angst vor Ansteckung, vor der Zukunft, Unsicherheit, Hoffnungslosigkeit, Unzufriedenheit und Einsamkeit auszulösen vermag, ist es durchaus nachvollziehbar, dass viele Menschen die psychopharmakologische Alkoholwirkung im Sinne einer Lösungsstrategie verstärkt nutzen“, sagt Jürgen Horstmann, stellvertretender Leiter der Suchthilfe der Diakonie Wolfsburg.

6,7 Millionen Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Etwa 1,6 Millionen Menschen dieser Altersgruppe gelten als alkoholabhängig (ESA 2018). Zudem ist missbräuchlicher Alkoholkonsum einer der wesentlichen Risikofaktoren für zahlreiche chronische Erkrankungen. Alkoholkonsum schwächt laut Bundesministerium für Gesundheit außerdem das Immunsystem und verringert somit die Fähigkeit des Körpers, Infektionskrankheiten abzuwehren.

Der Weg in eine Alkoholsucht sei ein schleichender und langfristiger Prozess, sagt Horstmann. Daher werde sich eine durch die Pandemie bedingte Zunahme des Alkoholkonsums in der Bevölkerung nicht unmittelbar in steigenden Beratungsanfragen niederschlagen. „Allerdings vermute ich, dass das aktuelle Trinkverhalten eine Zunahme an Suchtproblematiken zur Folge hat, die uns quasi zeitversetzt in zukünftigen Beratungs- und Behandlungsprozessen begegnen werden. Sehr wahrscheinlich wird die außergewöhnliche Zeit, in der wir gerade leben, in der Suchtbiografie späterer Patienten eine bedeutende Rolle als relevanter Belastungsfaktor spielen.“

Pandemie – Beratungsbedarf bei Angehörigen hat zugenommen

Evident sei allerdings bereits jetzt, dass der Beratungsbedarf bei Angehörigen von Suchtkranken steige. „Ein Erklärungsversuch dafür ist, dass sich bereits bestehende Suchtprobleme eines Familienangehörigen durch die Einschränkungen im Alltag stärker bemerkbar machen können, da Familien deutlich mehr Zeit in ihren eigenen vier Wänden verbringen. Zudem kann die angespannte Situation zu Belastungsspitzen und Konflikten führen“, sagt Horstmann.

Das bestätigt auch Jürgen Gutmann, Vorsitzender des Vereins Suchtkrankenhilfe Fallersleben. „Problematisch ist derzeit, dass Dinge wegfallen, um auf andere Gedanken zu kommen: Sport im Fitnessstudio, Hobbys in Vereinen. Hinzu kommen Belastungen wie Homeoffice und Homeschooling. Stress und Ängste können dadurch zunehmen.“ Eine Alkoholsucht bleibe ein Leben lang bestehen, ein trockener Alkoholiker müsse stets aufpassen, nicht in alte Gewohnheiten zu verfallen und wieder zum Alkohol zu greifen, sagt Gutmann. Ein strukturierter Tagesablauf sei daher besonders wichtig.

Gerade für trockene Alkoholiker, die sich durch ihr früheres Trinkverhalten sozial isoliert und Freizeitaktivitäten oft völlig vernachlässigt haben, sei es wichtig, sich wieder unter Menschen aufzuhalten, Freundschaften zu reaktivieren, Sport zu treiben und Hobbys zu pflegen, betont Horstmann. „Insofern stellen die aktuellen Einschränkungen der Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen zu treffen, Austausch, Spaß und Gemeinschaft zu erleben, ein gewichtiges Hemmnis der Rehabilitation dar. Insbesondere trifft dies auch zu auf Patienten mit einer depressiven Nebenerkrankung, für deren Therapieerfolg positive Erlebnisse, eine Tagesstruktur und soziale Kontakte unerlässlich sind“, sagt Horstmann.

Gruppenangebote wichtig zur Stabilisierung der Abstinenzfähigkeit

Die Suchthilfe der Diakonie Wolfsburg bietet unter strikter Einhaltung des Hygienekonzeptes mit reduzierter Teilnehmerzahl weiterhin Gruppen der Ambulanten Medizinischen Rehabilitation und der Suchtnachsorge an. „Die Erfahrungen mit dem zeitweisen Aussetzen unseres Gruppenangebotes zu Beginn der Corona-Pandemie haben uns gezeigt, dass unsere Patienten unsere Gruppenangebote bezüglich der Stabilisierung ihrer Abstinenzfähigkeit schmerzlich vermisst haben“, sagt Horstmann. Jede längerfristige Unterbrechung des Rehabilitationsprozesses stelle sowohl eine Verunsicherung der Patienten als auch ein Rückfallrisiko dar. Die Diakonie habe zwar vermehrt alternative Beratungsmöglichkeiten per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz genutzt, doch: „Etliche Rückmeldungen unserer Klienten zeigen, dass das persönliche Gespräch als wichtigste Beratungsform für unsere Klienten unerlässlich ist“, bilanziert Horstmann.

Sitzungen von Selbsthilfegruppen sind zwar nach Paragraf 7 der Niedersächsischen Corona-Verordnung zulässig, dennoch bietet der Verein Suchtkrankenhilfe Fallersleben zurzeit nur Einzelgespräche und keine Gruppentreffen an, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Das war auch schon während des ersten Lockdowns der Fall. „Bei uns finden Alkoholabhängige einen geschützten Raum, um über ihre Sorgen zu sprechen. Allerdings erschwert die wichtige und notwendige Maskenpflicht, die Mimik eines Menschen wahrzunehmen, was bei der Suchtberatung eine wichtige Rolle spielt“, stellt Gutmann fest. Auch könnten Beratungen per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz oft nicht den persönlichen Kontakt ersetzen, pflichtet er Horstmann bei.

Gefahr: Dass aus vermehrtem Alkoholkonsum eine Gewohnheit wird

Vermehrte Anfragen von Angehörigen verzeichnet zurzeit auch Matthias Mitulla, Vorsitzender des Vereins Suchtkrankenhilfe für Betroffene und Angehörige. Jede Woche erhält er durchschnittlich fünf Anrufe. Die große Gefahr sei, dass aus einem vermehrten Alkoholkonsum während einer schweren Phase eine Gewohnheit werde und dadurch ein noch höheres Risiko für eine Abhängigkeit entstehe. „Kritisch wird es, wenn man Alkohol trinkt, um schlafen zu können, um sich besser konzentrieren zu können, um abzuschalten. Wenn man anfängt, Alkohol wie ein Medikament einzusetzen“, sagt Mitulla.

Die Anlaufstelle in der Goethestraße ist normalerweise ganzwöchig geöffnet – als Trocken- und Sicherheitszone für alle Neuen und sozialer Treffpunkt der langjährigen Gruppenfreunde. Wegen der Pandemie finden zurzeit allerdings nur die Gruppenstunden statt – mit maximal sechs Teilnehmern pro Gruppe, 1,50 Meter Abstand und Maske. Es gibt keine Trennung von Angehörigen und Suchtkranken. „Die soziale Unterstützung ist für beide Seiten enorm wichtig. Der Kontakt zu den Gruppenfreunden ist ein Anker und gibt Mut. Der Austausch der Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle ist eine große Hilfe“, sagt Suchtkrankenberater Mitulla. Zwar bestehe in Hinblick auf die Corona-Pandemie für Personen mit besonderem Gefährdungsrisiko die Möglichkeit von Einzelgesprächen. Doch Mitulla hat die Erfahrung gemacht, dass Gruppenangebote eher angenommen werden als Einzelgespräche. Was ihm Sorgen bereitet: „Ein Drittel der Menschen, die sonst herkommen, meiden uns gerade wegen der Pandemie. Wenn sich jemand nicht mehr meldet, kann auch ein Rückfall dahinterstecken.“ Mitullas Appell an Angehörige und Freunde lautet: „Es ist wichtig, Hilfe zu holen. Oft hindern moralische Bedenken die Leute daran. Sie denken, sie würden den Betroffenen verraten und werden von Schuldgefühlen geplagt.“

Betroffene würden sich meist selbst nicht eingestehen, dass sie zu viel trinken und ein Alkohol-

problem haben. „Viele wagen den Schritt zu einer Beratungsstelle erst, wenn sie einen Tiefpunkt erreicht haben“, weiß Gutmann aus seiner Erfahrung. Jürgen Horstmann ergänzt: Ein wichtiger und sicherer Indikator für eine Alkoholabhängigkeit sei der sogenannte Kontrollverlust, der mit einer verringerten Steuerungsfähigkeit des Alkoholkonsums bezüglich des Beginns, der Alkoholmenge und der Beendigung einhergehe. Angehörige sollten den Mut haben, Auffälligkeiten sofort anzusprechen und Veränderungen einzufordern. „In ihrer oft schwierigen Situation der Hilflosigkeit, Überforderung und Unsicherheit können sich auch die Angehörigen von Suchtkranken von uns

beraten und unterstützen lassen“, sagt Horstmann.

Online-Sucht droht durch die Corona-Krise zuzunehmen

Neben dem Konsum von Alkohol spielt während der Pandemie die vermehrte Mediennutzung eine Rolle. Die Online-Sucht unter Jugendlichen droht durch die Corona-Krise zuzunehmen. Das geht aus dem Zwischenbericht einer Studie hervor, den der Krankenversicherer DAK Gesundheit vorgelegt hat. Suchtexperten des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf haben darin die Gaming- und Social-Media-Gewohnheiten von Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren untersucht – und zwar einmal im September 2019 und ein zweites Mal auf dem Höhepunkt der ersten Welle im April 2020. Ergebnis: Die Zeit, die regelmäßige Nutzer mit Spielen im Internet verbrachten, nahm während des ersten Lockdowns an Werktagen um 75 Prozent zu, von 80 auf knapp 140 Minuten. Die Social-Media-Zeiten stiegen während der Corona-Krise werktags um 66 Prozent an – von 116 auf 193 Minuten pro Tag. Vor einem Anstieg der Computerspiel- und Internetabhängigkeit von Kindern und Jugendlichen gerade im Zuge der Corona-Pandemie warnt auch die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin. Bei bundesweit fast 700.000 Kindern und Jugendlichen ist das Gaming laut der Studie riskant oder pathologisch. Eine krankhafte Nutzung von Social Media wird bei rund 170.000 Jungen und Mädchen festgestellt.

Die Online-Sucht unter Jugendlichen droht durch die Corona-Krise zuzunehmen. Zur Jugend- und Drogenberatung Wolfsburg kommen überwiegend (etwa 90 Prozent) Jungen/Männer, bei denen die Hauptproblematik im Bereich Gaming liegt. (Symbolfoto) Foto: Lino Mirgeler / dpa

Malte Plönnigs, Sozialarbeiter in der Jugend- und Drogenberatung Wolfsburg, hat in den vergangenen Monaten die Erfahrung gemacht, dass „die Verlagerung von Arbeit ins Homeoffice und Schule ins Homeschooling vermehrt dazu führt, dass Personen, die schon zuvor eine risikohafte Mediennutzung aufwiesen, deutliche Schwierigkeiten in der Trennung der Arbeits- und Freizeitnutzung hatten“.

Freizeit-/Vereins- und Kulturaktivitäten fehlen wegen der Pandemie

Konkret sei ihm zum Beispiel von passiven Arbeitstätigkeiten auf dem einen Bildschirm und aktivem Zocken oder Streamen auf dem anderen berichtet worden. „Selbst wurde das gar nicht wahrgenommen, sondern erst durch Eltern, Mitbewohner oder Ausbilder gespiegelt und so ins Bewusstsein gerufen. Insgesamt sind viele Menschen aufgrund von Corona mehr zu Hause, wodurch eine exzessive Mediennutzung deutlich schneller wahrgenommen werden kann.“

Besorgniserregend findet Plönnigs das pandemiebedingte Aussetzen vieler Freizeit-/Vereins- und Kulturaktivitäten. „Viele Kinder und Jugendliche werden durch das Wegfallen dieser Aktivitäten mit ungenutzten zeitlichen Ressourcen überflutet. Es entsteht Langeweile, die eine Mediennutzung als Beschäftigung attraktiver macht. Über Mediennutzung ist es möglich, das Wegfallen sozialer Kontakte auf einen virtuellen Raum zu verlegen, der zumindest teilweise in der Lage ist, eine soziale Isolierung auszugleichen. Sei es direkt über Social Media oder etwas indirekter über Gaming, wo ein Großteil der Spieler mit Freunden, Klassenkameraden und Bekannten vernetzt ist und wo über Voice-Chats neben dem Spiel soziale Interaktionen stattfinden.“ Zurzeit sei es deutlich schwieriger, Freizeit-Alternativen für

Betroffene zu erarbeiten.

Allerdings: Nur weil die Mediennutzung während der Pandemie steige, bedeute das nicht automatisch, dass auch mehr Menschen davon abhängig werden. „Ein deutlich höheres Risiko ist bei Personen gegeben, die ohnehin schon eine exzessive Mediennutzung über einen längeren Zeitraum ausleben.“ Am häufigsten seien es schlechter werdende schulische Leistungen, die für Eltern ausschlaggebend für eine professionelle Einschätzung seien. Kämen weitere Faktoren wie soziale Isolation, Aggressivität und ständige Konflikte bezüglich der Nutzung hinzu, sei eine Einschätzung von Experten durchaus sinnvoll.

Mediennutzung: Eltern sollten das Gespräch mit ihren Kindern suchen

„Eltern können die Mediennutzung generell begrenzen, was in der Theorie häufig einfacher ist als in der Praxis. Mein Rat an Eltern, die sich unsicher über die Intensität der Mediennutzung ihrer Kinder sind: Interessieren Sie sich dafür, was Ihr Kind genau macht; versuchen Sie, die Erlebniswelt des Kindes zu verstehen; lernen Sie die Spiele und die Inhalte der Mediennutzung kennen und versuchen Sie herauszufinden, welchen Reiz Ihr Kind dabei verspürt. Suchen Sie das Gespräch und versuchen Sie, der Isolation so entgegenzuwirken.“ Im Vergleich zu stoffgebundenen Süchten wie einer Alkoholabhängigkeit lasse sich eine Abhängigkeit von beispielsweise Videospielen deutlich einfacher mit einem, aus gesellschaftlicher Sicht, „normalen“ Alltag vereinen. „Dennoch ist es ein Fehlschluss zu glauben, dass Medienabhängigkeiten harmloser sind als Abhängigkeiten von Suchtmitteln“, betont Plönnigs.