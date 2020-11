VW-Mitarbeiter können jetzt den ID.3 leasen

Der ID.3 von Volkswagen wird jetzt auch im Mitarbeiter-Leasing angeboten. Die Laufzeit beträgt sechs Monate, die Monatsrate beginnt ab 1 Prozent des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP). VW informierte die Mitarbeiter darüber, dass im Neuwagenpool eine begrenzte Zahl vorkonfigurierter ID.3 in verschiedenen Ausstattungsvarianten zur Auswahl stünden. Diese Fahrzeuge seien schnell verfügbar. Das Angebot gilt für Auslieferungen bis zum 30. Dezember.

Stopp für Verbrennermodelle

Auch für die Dienstwagenberechtigten gibt es eine Neuigkeit. Nach Informationen unserer Zeitung hat das Unternehmen die Auslieferung neuer Dienstwagen mit Verbrennermotoren sofort gestoppt. Das gilt nicht für Elektrofahrzeuge. Dafür gibt es zwei Gründe. Einerseits muss das Unternehmen so viele Stromer wie möglich noch in diesem Jahr zur Zulassung bringen. Nur so können die Vorgaben der EU erfüllt und Strafzahlungen verhindert werden. Zudem hat Konzernchef Herbert Diess seine Manager zu Vorbildern erklärt. Sie sollen künftig nur noch Elektrofahrzeuge der Konzernmarken fahren.