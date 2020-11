Stephanie Benke gehört zu den besten Azubis der Region

Im Kammerbezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig meisterten in diesem Jahr insgesamt knapp 2900 Auszubildende ihre Abschlussprüfungen – und davon schnitten 127 mit sehr guten Leistungen ab. Das berichtet die IHK. Vier dieser Auszubildenden haben in Wolfsburger Unternehmen ihre Lehre absolviert. Eine von ihnen ist Stephanie Benke. Die 23-Jährige hat eine Ausbildung zur technischen Systemplanerin für Versorgung und Ausrüstungstechnik bei der Stadt Wolfsburg gemacht.

Eigentlich, so berichtet die junge Frau, dauere die Ausbildung regulär dreieinhalb Jahre. „Ich habe auf drei Jahre verkürzt. Diese Möglichkeit hatte ich, weil ich Abitur gemacht habe“, freut sich Benke, die von der Stadt übernommen wurde und an diesem Donnerstag an ihrem Schreibtisch im Wolfsburger Rathaus sitzt. In Coronazeiten wechseln sich die Kollegen ab. Mal sind sie im Homeoffice, mal im Rathaus.

Die meiste Zeit verbringt die 23-Jährige vor dem Rechner – entwirft und plant. „Ich kümmere mich um Heizungen, Sanitäranlagen, um Lüftungen“, berichtet Benke. Das wird beispielsweise nötig, wenn in Schulen oder Kitas umgebaut wird“, erklärt die 23-Jährige. Spannend sei die Arbeit. „Am Ende sieht man ja lediglich den Heizkörper oder das Waschbecken“, berichtet Benke, die sich auch auf der Baustelle von der Arbeit überzeugt. „Das ist toll zu sehen, dass das, was man entworfen hat, dann auch so umgesetzt wird“, sagt die junge Frau fasziniert. Nach der Zwischenprüfung war ihr klar, dass sie die Ausbildung verkürzen wolle – und ziemlich schnell war dann auch klar, dass die Stadt sie übernehme werde, so Benke. Nach der erfolgreichen Ausbildung zog die 23-Jährige übrigens in diesem Sommer nach Wolfsburg. Zuvor pendelte sie von Klötze aus. Nun also lebt die junge Frau in Fallersleben und fühlt sich in ihrem neuen Wohnort sehr wohl. „Ich bin in zehn Minuten bei der Arbeit, und ich wohne im Grünen“, berichtet Benke.

Eine große Feier für die besten Auszubildenden fiel in diesem Jahr aus. „Das fand alles online statt.“ Mit ein wenig Konfetti sollte auch hier während der Ehrung etwas Partystimmung aufkommen. „Der hervorragende Abschluss, den Sie alle erreicht haben, muss nicht das Ende Ihrer Entwicklung sein. Ihnen steht die Welt offen. Probieren Sie sich aus. Finden Sie heraus, wo Ihre Stärken und Leidenschaften liegen. Und nutzen Sie Ihre Potenziale“, hatte IHK-Präsident Helmut Streiff den Besten unter anderem während der Feier mit auf den Weg gegeben. Auch vonseiten der Stadt wird es noch eine Ehrung geben, die aber ist ebenfalls erst einmal verschoben.