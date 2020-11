Ziel - Die Jugendhütte noch nicht aufgeben

Über die neue Radschnelltrasse zwischen Hehlinger Kreisel und Schillerteich freut sich der Ortsrat überwiegend, allerdings wurde zum wiederholten Mal moniert, dass an der bestehenden Radwegeinmündung aus Hehlingen heraus auf die L 290 noch immer die rote Markierung fehle, die der Ortsrat schon einige Male gefordert habe. Man habe noch nicht einmal eine Antwort der Verwaltung erhalten, schilderte Margret Haselhorst, CDU. Die Ecke sei gefährlich, vor allem in Dämmerung und Dunkelheit seien Radfahrer kaum zu erkennen. Hier müsse endlich etwas für die Sicherheit der Radfahrer getan werden.

Breite Zustimmung für die neue Radschnelltrasse

Ansonsten gab es bis auf eine Gegenstimme durchweg Zustimmung für die neue Radtrasse, die viele, viele Menschen raus aus dem Auto und auf den Fahrradsattel bringen soll (siehe auch Bericht auf Seite 2). Es sei sehr hilfreih, dass der Staat den allergrößten Teil der Baukosten übernehme, freute sich Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker mit Blick auf die schwierige Lage im städtischen Budget.

Landesstraße 290 soll zur Gemeindestraße werden

Um Finanzierungsprobleme ging es auch beim zweiten großen Thema zur Verkehrsinfrastruktur. Oliver Iversen, oberster Verkehrsplaner der Stadt, stellte dem Ortsrat die aktuelle Lage bei der Landesstraße 290 vor. Die L 290 soll im Rahmen des Verkehrskonzeptes Süd-Ost ebenso wie die Dieselstraße ertüchtigt werden. Bis vor kurzem hatte die Stadt bei Nachfragen zum Zeitplan immer wieder erklärt, dass die Verhandlungen mit dem Land zwecks Finanzierung liefen. Ein Ergebnis ist dazu jetzt da, nämlich, dass das Land die Straße nicht bauen wird. Mitfinanzieren in Form von Förderung und Zuschuss will das Land allerdings das Mega-Vorhaben. Dazu muss die Landesstraße zunächst zur Gemeindestraße werden - wie es beispielsweise auch mit der Nordsteimker Straße geschehen ist. Einen Zeitplan für all dies kann noch nicht genannt werden, so die Information für den Ortsrat.

Hütte am Bolzplatz soll für die Jugend erhalten werden

Die Hütte am Bolzplatz retten und der Jugend weiterhin einen Treffpunkt ermöglichen, dies ist das Ziel, dass die Ortspolitik weiter verfolgt. Darum ging es ebenfalls im Ortsrat. Ein Vor-Ort-Gespräch mit Jugendbüro, Streetlife und Ortspolitik hat es im Oktober gegeben. Im kommenden Frühjahr soll der Faden wieder aufgenommen werden. Für den Jugendtreff gibt es einen finanziellen Topf.

Kita-Vorplatz-Gestaltung soll nun angegangen werden

Wieder aufgenommen wird die Planung für den Kita-Vorplatz. „Die Entscheidung über die Anliegerkosten ist ja getroffen. Die Anlieger sind von der Finanzierung befreit“, schildert Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker. Eine Lösung finden, die die verkehrsrechtliche und infrastrukturelle Bedürfnisse mit Parkplätzen, Fußweg in adäquater Breite berücksichtigt, dies sei die Aufgabe. Der Ortsrat ist in die Planung einbezogen.

Überraschung für die Senioren

Die Seniorenweihnacht ist abgesagt, dafür werden die älteren Mitbürger im Ort aber eine kleine Aufmerksamkeit an ihren Türen vorfinden, verriet Ortsbürgermeisterin von Steimker zudem. Dazu wurde auch von der Verwaltung eine Namensliste freigegeben, die anschließend wieder vernichtet werden müsse.

Benno Scheid sagt Servus

In den Ruhestand wurde Ortsratsbetreuer Benno Scheid verabschiedet - etwas wehmütig vor allem von der Ortsbürgermeisterin. „Er hat mir mit Sicherheit den Einstieg ins Amt damals erleichtert und war immer mit Rat zur Seite“, blickt Ira von Steimker zurück.