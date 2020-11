Wolfsburg. Eine Rampe bis ins Wasser hinein wünscht sich die Wolfsburger FDP am Allersee.

Barrierefreiheit: Wolfsburgs FDP will Rampe in den Allersee

Die Ratsfraktion der Wolfsburger FDP will Gehbehinderten das Baden im Allersee erleichtern. Einen entsprechenden politischen Antrag hat sie am Donnerstag in die politische Beratung eingebracht.

Die Liberalen fordern, am Nordufer des Allersees eine sehr flache und lang ausgeführte Rampe zu bauen, die weit genug ins Wasser führt, um mobilitätseingeschränkten Seebesuchern das Baden zu ermöglichen. Die FDP ist der Meinung, dass Wolfsburgs „Naherholungsgebiet Nummer Eins“ allen Bürgern zugänglich sein sollte. „Momentan ist das Erreichen des Wassers im Bereich der barrierefreien Toiletten aber nur über eine Sandfläche möglich und bedarf uneingeschränkter Mobilität“, erklärt sie. Der Bauausschuss nahm den Antrag erst einmal nur zur Kenntnis, beraten wird er in einer späteren Sitzung.

skn