Wolfsburger Bauausschuss: Kritik am Mega-Masterplan

Der Masterplan Nordhoffachse ist eine Vision, deren Umsetzung das Gesicht der Wolfsburger Innenstadt extrem verändern würde. Gemessen daran hatten Wolfsburgs Kommunalpolitiker erstaunlich wenig anzumerken. Bis die CDU am Donnerstag im Bauausschuss beantragte, die Abstimmung zu vertagen, und die PUG ihr beisprang.

Frank Roth begründete den Wunsch der Christdemokraten damit, sie sich noch mit den möglichen Auswirkungen der neuen Quartiere auf die Fußgängerzone befassen wollen. Sie wünschen sich diesbezüglich „Butter bei die Fische“. „Auch wenn das Pflaster gemacht und viel getan wurde“, so Roth über die Porschestraße, „ist doch nicht alles so, wie wir es erwartet haben.“

Wo bleibt die CO2-Minderung im Masterplan?

Bärbel Weist von der PUG hat ein Problem mit der Verkehrsplanung. Sie findet es nicht gut, wenn Park-and-Ride-Anlagen am Stadtrand gebaut werden, um die Innenstadt von Autos zu entlasten, und begründete dies damit, dass es der CO2-Minderung abträglich sei. „Das kann man nicht verantworten“, so Weist.

Auch Gerhard Chrost vermisst im Masterplan den Klimaschutz. „Bis das umgesetzt ist, wollen wir CO2-neutral sein. Da sehe ich überhaupt keine Ansätze“, kritisierte der Vertreter der Umweltverbände und fragte: „Wann soll darüber nachgedacht werden, dass wir so, wie wir das bisher gemacht haben, nicht weiterbauen können?“

FDP will, dass Investor klimafreundlich baut

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide sieht den Masterplan in positiverem Licht: „Wenn wir das so umsetzen, ist es das größte CO2-Minderungsprogramm, das wir in dieser Stadt durchgeführt haben.“ Weil in der Innenstadt dann Vieles zu Fuß erreichbar sei und der Klimaschutz auch bei der Mobilitätsstrategie eine große Rolle spiele.

Marco Meiners (FDP) gab Chrost dennoch Recht. Seine Fraktion will, dass die Neubauten klimafreundlich werden. „Hier ist eine Menge Luft nach oben“, so Meiners. Die FDP werde den Investor nicht aus der Verantwortung lassen.

Ortsrat stimmt für Masterplan Nordhoffachse

Im Ortsrat Stadtmitte war die Diskussion am Mittwoch vollkommen anders verlaufen. Dort konnte man den Eindruck gewinnen, dass – so lange die Kleingärtner zufrieden sind und die Porschestraße nicht abgehängt wird – auch die Fraktionen glücklich sind. Er stimmte für den Masterplan.