„Joélle“-Schwestern feiern in Wolfsburg 30 Jahre Mode

Ihre große Modenschau am 14. März brachten die Schwestern im Ritz-Carlton gerade noch so über die Bühne, bevor die Corona-Pandemie voll ausbrach und sie ihr Geschäft wegen des ersten Lockdowns schließen mussten. Doch das 30-jährige Bestehen von „Joélle Moden“ am 7. November fiel nun mitten in den zweiten Lockdown. Damit wurde die von Marita Knoke und Sybilla Tschirner geplante Doppel-Feier unmöglich.

Doppel-Feier zum 30-jährigen Bestehen muss ausfallen

Die Geschäftsfrauen, die ihren exklusiven Damenmoden-Laden in der Porschestraße vor der City-Galerie

Promi-Alarm bei der Modenschau: Thomas Rath (von links), Sybilla Tschirner, Marita Knoke und Verona Pooth. Foto: Nehlsen / rs24 (Archiv)

betreiben, mussten nicht nur ihre Party im Geschäft am vorigen Samstag absagen, sondern auch die für den 14. November geplante Feier im Ritz. Dennoch fällt das Jubiläum nicht ganz flach. Viele Kundinnen kommen zum Gratulieren, freut sich Sybilla Tschirner. So wie beim Besuch unserer Zeitung, als sich ihre Schwester gerade um Gäste kümmert. „Zwei Kundinnen haben sogar Torten gebracht.“ Zudem verlosen die Schwestern bis Ende November hochwertige Preise.

Am 7. November 1990 hatten Marita Knoke (67) und Sybilla Tschirner (65) ihre Mode-Leidenschaft zum Beruf gemacht und ihr erstes Geschäft in Brome eröffnet, 1991 dann ein zweites in Helmstedt. Als sie fünf Jahre später einen größeren Laden in Top-Lage in Helmstedt eröffneten, konzentrierten sich sich ganz auf diesen.

Corona-Krise sorgt für deutliche Umsatzeinbußen

2003 wagten die Schwestern, die im Landkreis Gifhorn aufgewachsen sind, dann den Sprung in die Wolfsburger Porschestraße: Sybillas Mann Gerd hatte das Ladenlokal entdeckt, erzählt sie und betont: „Wolfsburg ist optimal.“ Sie und ihre Schwester hätten in all den Jahren nie ans Aufhören gedacht, „dabei könnten wir jetzt längst zu Hause in Rente sein“. Damit wollen sich die Geschäftsfrauen aber noch ein wenig Zeit lassen: „Zwei, drei Jahre wollen wir noch machen“, kündigt die Jüngere an. „Es macht ja Spaß.“

Trotz Corona. „Natürlich drückt das auf die Kauflust. Daher wundern wir uns fast, dass wir noch so viel verkaufen“, sagt Sybilla Tschirner. Wobei das relativ ist. „Seit Beginn der Corona-Krise hatten wir schätzungsweise 30 Prozent Umsatzeinbußen.“ Die Mitarbeiterzahl reduzierten sie von drei auf eine. „Wir arbeiten jetzt mehr alleine.“

Modenschauen vom Saal in Brome bis zum Ritz-Carlton in Wolfsburg

Erschwert werde das Arbeiten dadurch, dass aktuell keine Modewochen und andere Events stattfinden, bei denen sonst die neuen Teile von Armani, Riani und anderen Designern geordert werden. Die nächste Modenschau­ soll eigentlich im März stattfinden. „Aber man kann noch nicht planen“, nimmt es Sybilla Tschirner einigermaßen gelassen.

Ungefähr 45 Modenschauen haben die Geschäftsfrauen seit den Anfängen organisiert. Zunächst in Brome im großen Saal, in Wolfsburg dann anfangs im Hoffmannhaus und seit einigen Jahren im Ritz-Carlton. „Bei der letzten im März hatten wir alle Angst, dass sich jemand mit Corona ansteckt“, erinnert sich Sybilla Tschirner.

Promis von Guido Maria Kretschmer bis Frauke Ludowig mit von der Partie

Seit jeher mit von der Partie bei den Shows: Prominenz. Mit Designern wie Thomas Rath und Guido Maria Kretschmer sind die Schwestern per du. Erste Moderatorin war Desiree Nick; auch Frauke Ludowig, Verena Pooth und Mirja Du Mont stellten die Mode von „Joélle“ schon vor.

Lesen Sie auch: