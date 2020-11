Wolfsburgs Politiker debattieren über Glasfaserausbau

Die Stadtwerke wollen ab 2021 nicht weitermachen mit dem Glasfaserausbau in Wolfsburg – oder, besser gesagt, sie können es nicht. „Die Verschuldungsgrenzen sind bei der Stadtwerke AG weitgehend erreicht“, erklärte Erster Stadtrat Dennis Weilmann am Mittwoch dem Strategieausschuss. Wie soll es weitergehen? Diese Frage diskutierte der Ausschuss kontrovers.

In einem Ziel zumindest scheinen sich alle einig: Kein Ortsteil darf bei Wolfsburgs digitalem Quantensprung abgehängt werden. Beim notwendigen Tempo war die Einigkeit nicht mehr ganz so groß. Während die FDP auf die Tube drücken und jetzt schnell der Privatwirtschaft eine Chance geben will, sieht der SPD-Fraktionsvorsitzende und Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Georg Bachmann keinen Grund, der Wobcom ohne Not ein Betätigungsfeld zu nehmen, das sich später noch als lukrativ erweisen könnten.

Fahren Wolfsburger Busse künftig auch mit Geld von Internetkunden?

Bachmann gab zu bedenken, dass die Glasfaserkabel momentan mehr bieten, als die meisten Kunden wollen. „Die Masse wird 50 Mbit nehmen, und wir haben Gigabit“, sagte er. „Wenn wir 2025 fertig werden, sind wir immer noch zukunftsfähig.“

Die SPD will, dass die noch nicht mit Glasfaser ausgestatteten 40 Prozent des Stadtgebietes zumindest zum Teil mit einer 75-prozentigen Förderung des Landes sowie des Bundes von der Kommune ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Zurzeit entscheidet sich zwar nur jeder dritte Kunde, der die Option hat, für Glasfaser. Aber den Sozialdemokraten schwebt vor, in Zukunft mit den Gewinnen den Öffentlichen Nahverkehr zu subventionieren. FDP-Fraktionssprecherin Kristin Krumm äußerte Skepsis: „Das ist eine schöne Idee, aber die steht nicht über dem Wunsch und der Pflicht, jeden Wolfsburger mit schnellem Internet zu versorgen.“

CDU-Chef Kassel ahnt, dass sich die Wirtschaft beim Netzausbau die Rosinen herauspickt

Die Stadt Wolfsburg könnte möglicherweise einige der noch unerschlossenen Ortschaften von externen Investoren anschließen lassen. Die würden die Leitungen dann an Telekommunikationsunternehmen verpachten. Avacon und die Deutsche Glasfaser sollen schon Interesse angemeldet haben. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Kassel befürchtet bei einer Vergabe jedoch einen Haken: dass sich Privatunternehmen die lukrativsten noch verbleibenden Gebiete herauspicken und die teure Versorgung der dünn besiedelten Ortschaften dann doch am Konzern Stadt hängenbleibt.