E-Schnellladepark am Wolfsburger Forum Autovision ist eröffnet

Mit dem zweiten öffentlichen Schnellladepark im Stadtgebiet positioniert sich Wolfsburg bundesweit als Vorreiter beim Ausbau der urbanen E-Ladeinfrastruktur, schreibt die Stadt. Der Ladepark wurde am Mittwoch nach rund zweimonatiger Bauzeit auf dem Forum Autovision der Wolfsburg AG eröffnet.

Auch für die geplanten Schnellladestationen im Allerpark und am Detmeroder Markt steht der Betreiber Ionity bereits in den Startlöchern. Der Bau soll an beiden Standorten noch im November beginnen. Die Initiative „#WolfsburgDigital“ von Stadt Wolfsburg und Volkswagen schafft dadurch eine wichtige Basis für die Umsetzung der Elektromobilität und schafft so die Rahmenbedingungen für eine CO 2 -effizientere Zukunft der Individual-Mobilität, heißt es weiter in der städtischen Mitteilung.

8200 voll- und hybridelektrische Fahrzeuge in Wolfsburg registriert

„Wir bei Volkswagen wollen Marktführer bei den batterieelektrischen Fahrzeugen werden. Der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur ist dafür die notwendige Basis. Daher gehen wir am Konzernsitz mit gutem Beispiel voran und zeigen, wie Elektromobilität heute und in Zukunft aussieht. Initiativen wie ,#WolfsburgDigital’ sind dabei wichtige Katalysatoren der Digitalisierung und zeigen beispielhaft, dass partnerschaftliche Zusammenarbeit eine Schlüsselkompetenz für die Zukunft ist“, sagte Gunnar Kilian, Personalvorstand der Volkswagen AG und Mitglied im Steuerkreis der Initiative „#Wolfsburg Digital“.

Ein Blick auf den Ort des künftigen Schnellladeparks im Allerpark. Foto: Stadt

Mehr als 8200 voll- und hybridelektrische Fahrzeuge seien aktuell in Wolfsburg registriert, Tendenz steigend. Vor diesem Hintergrund ist neben der Umsetzung der öffentlichen stationären und mobilen Ladeinfrastruktur in Wolfsburg auch mit einem zunehmenden Aufbau privater Ladepunkte zu rechnen. „Mit dem richtigen Mix aus öffentlicher und privater Ladeinfrastruktur ist Wolfsburg gut gerüstet für die weiteren neuen E-Fahrzeugmodelle des Volkswagen-Konzerns und darüber hinaus. Diesen Weg wollen wir auch in dieser herausfordernden Zeit konsequent weiter beschreiten“, ergänzte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Strom im Ladepark zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie

Der neue Ladepark am Forum Autovision an der Major-Hirst-Straße bietet ab sofort sechs Ladesäulen, an denen mit einer Leistung von bis zu 350 Kilowatt geladen werden kann. Der Standort ist rund um die Uhr frei zugänglich. Jedes mit dem europäischen Ladestandard CCS kompatible Elektrofahrzeug lädt bei Ionity Strom aus 100 Prozent erneuerbarer Energie und ist somit nicht nur emissionsfrei, sondern auch klimaneutral unterwegs.

Der nächste Schnellladepark entsteht in Wolfsburg ab dem 16. November im Allerpark, nordwestlich des Kreisverkehrs an der Zufahrt zum Badeland.

red