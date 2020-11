Die Schließung des Sitech-Werkes in Hannover beschäftigt weiterhin die Arbeitsgerichte. Das Werk mit etwa 470 Beschäftigten war zum April geschlossen worden. VW hatte damals einen Sozialplan, Abfindungen und Transfergesellschaften angeboten. Darauf sind nicht alle Betroffenen eingegangen.

5 Kündigungen für unwirksam erklärt

21 Mitarbeiter/innen entschieden sich gegen das Angebot und wurden betriebsbedingt gekündigt. Fünf der betroffenen Kollegen haben laut Urteil des Arbeitsgerichts Hannover vom 30. September des Jahres Anspruch auf Weiterbeschäftigung bei Sitech, die Kündigungen wurden für unwirksam erklärt, wie die Gruppierung IAC Hannover mitteilt. Sie koordiniert den Protest der Betroffenen. Die Sitech geht gegen das Urteil in Berufung, äußert sich wegen des laufenden Verfahrens aber nicht zu der Angelegenheit.

Klage gegen VW wurde abgewiesen

Das Arbeitsgericht begründete seine Entscheidung damit, der zur Volkswagen-Komponente gehörende Sitzhersteller Sitech/VW den eigenen Sozialplan zur Werksschließung nicht eingehalten habe. Es habe keine Bemühungen gegeben, Ersatzarbeitsplätze im Konzern anzubieten. „Die Klage gegen VW wurde hingegen abgewiesen: Die Kollegen hätten nicht praktisch bei VW gearbeitet und es habe keine Arbeitnehmerüberlassung gegeben, so das Urteil von Richterin Kirstin Kloy“, berichtet die „Rote Fahne“, eine Publikation der Marxistisch-Leninistischen-Partei Deutschlands (MLPD). Sie unterstützt den Protest der IAC politisch.

Jobs in Emden „nicht zumutbar“

Laut IAC-Mitteilung lehnt das Unternehmen auch die mit dem Urteil verbundene Verpflichtung ab, die 5 Mitarbeiter vorläufig weiterzubeschäftigen und Arbeitsplätze anzubieten. Angeblich wolle VW erst bei Androhung der Zwangsvollstreckung Arbeitsplätze in Emden anbieten. Das sei nicht zumutbar und in Coronazeiten auch nicht praktikabel. Zudem gäbe es im Nutzfahrzeugewerk in Stöcken ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten für die ehemaligen Sitech-Mitarbeiter. Als Beleg wird angeführt, dass „zeitweise wochenlang polnische VW-Arbeiter ins VW-Werk Hannover abkommandiert“ worden seien. Nach der Entlassung von 207 befristeten Kollegen zum 31.Mai 2020 stelle Nutzfahrzeuge seit Oktober 300 neue Zeitarbeiter für den Fahrzeugbau und 38 weitere für die Komponenten mit Verträgen bis 30. September 2021 ein (wir berichteten).

Info-Veranstaltung in Wolfsburg

Am 16. November wollen die Betroffenen mit einer Informationsveranstaltung in Wolfsburg auf ihr Anliegen aufmerksam machen.

Volkswagen und Sitech hatten die Schließung des Standortes Hannover wirtschaftlich begründet. Der Sitzhersteller hatte wichtige Aufträge für Volkswagen Nutzfahrzeuge verloren. Externe Anbieter würden die Arbeit zudem günstiger anbieten. Die Betroffenen beklagten hingegen einen Investitionsstau. Die Sitech unterhält weitere Produktionsstandorte in Wolfsburg, Emden, China und Polen.