Satter Kosten-Nachschlag bei Problem-Radweg in Fallersleben

Diese Baustelle hatte es in sich. Als entlang der Tangente, einer von Wolfsburgs großen Ein- und Ausfallstraßen, der Radweg-­Lückenschluss hin zum VW-Werk vollzogen wurde, hatten die Bauverantwortlichen der Stadt mit immer neuen Problemen zu kämpfen. Das Projekt entwickelte sich zum Problem-Radweg. Der nun noch ein kostspieliges Nachspiel hat.

Bauen unter massiv erschwerten Bedingungen

„Das war ein Fall von Bauen unter massiv erschwerten Bedingungen, und zwar in vielerlei Hinsicht: unter laufendem Verkehr und mit verkürzten Bauzeiten, mit nicht genehmigten Vollsperrungen, bei mangelnden Kapazitäten der Baufirmen – und dann wurden die Bauarbeiter auch noch belästigt!“ Das schrieb unsere Zeitung anlässlich der offiziellen Freigabe des Radweg-Lückenschlusses an der Kreisstraße 114 zwischen der Landkreis-Grenze nahe der Siedlung Ilkerbruch und dem Weyhäuser Weg, die Ende Februar 2019 erfolgte.

Gedauert hatten die Arbeiten bis dato ungefähr doppelt so lange wie ursprünglich geplant. „Es hat immer wieder daran gehapert, dass wir den Verkehr auf der K 114 nicht lahmlegen durften“, hatte Oberbürgermeister Klaus Mohrs anlässlich der Freigabe gesagt.

Kosten steigen um 230.000 auf rund 1,6 Millionen Euro

Und selbst da war das Radweg-Projekt immer noch nicht abgeschlossen: Entlang der Strecke musste noch die Amphibien-Leiteinrichtung im Naturschutzgebiet Barnbruch komplettiert werden.

Jedenfalls wird für die wichtige Infrastruktur-Baumaßnahme nun ein satter Kosten-Nachschlag fällig: Wie die Stadt in einer Beschlussvorlage darlegt, verteuern sich die Herstellungskosten für den 2,2 Kilometer langen neuen Radweg zwischen Ilkerbruch und Weyhäuser Weg von 1,375 Millionen Euro um 230.000 Euro auf rund 1,6 Millionen Euro.

Nachträgliche Beschränkungen bei Baustellenarbeitszeit

Wie es dazu kommen konnte, erläutert die Verwaltung in der Vorlage ausführlich. „Die Bauzeit war von Oktober 2017 bis April 2018 vorgesehen. Der Baubeginn erfolgte im November 2017 und endete im Sommer 2019. Die Bauzeit verlängerte sich somit unvorhergesehen um zirka ein Jahr“, heißt es da. „Gründe für die Bauzeitverzögerungen waren nachträgliche Beschränkungen bei der Baustellenarbeitszeit, der Arbeitseinsatzflächen, der Zurückstellung von Vollsperrungen zugunsten Maßnahmen Dritter und des Schichtverkehrs.“

Es folgen weitere Erklärungen, woran es überall haperte. Unter anderem gab die Stadt den Wünschen nach einem reibungslosen Zu- und Abfluss des Schichtverkehrs nach. Mit der Folge, dass nicht ganztägig gearbeitet werden konnte, sondern schon um 15.30 Uhr Schluss war.

Verzicht auf Vollsperrung wegen Großbaustelle im Landkreis Gifhorn

Und eine theoretisch mögliche Vollsperrung in den Sommerferien 2018 zum Aufholen von Bauzeit scheiterte daran, dass es zu der Zeit schon eine Großbaustelle in der Nähe im Landkreis Gifhorn gab. Die Folge beschreibt die Verwaltung so: „Die ausführende Firma musste in kleinen, kurzen Bauabschnitten weiterarbeiten. Der Baufortschritt war daher sehr begrenzt.“

Entsprechend hat die Baufirma der Stadt für die über die ursprünglich vereinbarten Leistungen hinausgehenden Arbeiten zusätzliche Aufträge erhalten und Rechnungen aufgemacht, die nun noch beglichen werden müssen.

Auch die Radweg-Sanierung ein Stück weiter wurde deutlich teurer

Übrigens: Schon für die Sanierung des östlich angrenzenden Radweg-Abschnitts – vom Weyhäuser Weg bis zur Autobahn-Anschlussstelle Sandkamp bei VW – hatte der Rat der Stadt zusätzliche Gelder bewilligen müssen. Doch in dem Fall war es unterm Strich für die Stadt sogar viel billiger geworden. Denn in der Zwischenzeit hatte sich ein Landes-Fördertopf aufgetan, aus dem dieses Radweg-Stück dann zu 60 Prozent bezuschusst wurde.

