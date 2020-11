Raub in Wolfsburg – nun soll die Wissenschaft der Justiz helfen

Aus dem Penny-Markt in der Halberstädter Straße stahl Anfang April ein Mann drei Dosen Whiskey-Cola. Beim Herausgehen wurde er von einem Sicherheitsmann angesprochen. Der Dieb wehrte sich, schlug auf den Mann ein, verletzte diesen am Kopf, floh. Die Justiz ist sich sicher, dass der richtige Täter am Dienstag auf der Anklagebank des Amtsgerichts saß. Doch der stritt energisch ab: „Ganz ehrlich, ich war das nicht.“ Nun soll ein anthropologisches Identitätsgutachten Klarheit in dem Fall bringen.

Die Tat wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Täter trug eine auffällig Trainingsjacke eines örtlichen Vereins. Die Polizei hörte sich dort um, einem Ex-Mannschaftskamerad wurden die Bilder der Kamera vorgelegt und der meinte den Angeklagten zu erkennen. Andere Zeugen aus dem Supermarkt waren sich da weniger sicher, der Sicherheitsmann schon gar nicht. Das Verfahren wäre wohl eingestellt worden, würde allein wegen Diebstahls ermittelt werden. Wegen des Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung wird das Verfahren aber fortgeführt – nun mit wissenschaftlicher Expertise.