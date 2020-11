Die Grundschule Fallersleben bleibt bis 13. November geschlossen. Das teilte die Stadt Wolfsburg am Montagabend mit. Die Tests des Gesundheitsamtes liefen. Es werden alle Schüler, deren Geschwisterkinder und alle Lehrer getestet. Das Angebot der Musikschule bleibe aufrechterhalten.

An der Grundschule Ehmen-Mörse findet bis zum 12. November keine Beschulung für eine Klasse des 3. Jahrgangs, zwei AGs sowie einer Ganztagskohorte (Jahrgänge 3/4, donnerstags) statt. Auch hier laufen die Testungen.

Am THG ist die Klasse 6c noch bis zum 18. November in Isolation. Die Testungen bisher haben keine weiteren positiven Fälle ergeben. Es liegen aber noch nicht alle Testergebnisse vor.

Am Gymnasium der Eichendorff-Schule sind zwei Klassen, ein Politikkurs, ein Spanischkurs und der gesamte Jahrgang 11 in häuslicher Isolation. Auch hier liegen noch nicht alle Ergebnisse vor.

An der Hauptschule Fallersleben bleiben alle 10. Klassen vorsorglich bis einschließlich 11. November zuhause. Der Jahrgang 9 und die Sprachlernklasse blieben am Montag zu Hause. Dies gilt auch für Dienstag, 10. November.

An der Wolfsburger Oberschule haben die Tests bisher keine weiteren positiven Fälle ergeben. Weiterhin befinden sich der 9. Jahrgang und ein Französischkurs des 8. Jahrgangs in Präventivquarantäne.

An den BBS II befinden sich einige Klassen in häuslicher Isolation.

Am Gymnasium Fallersleben werden nach Neuinfektion von zwei Lehrern gerade Tests vorgenommen.

In allen Fällen prüft das Gesundheitsamt derzeit die Kontaktketten der infizierten Personen und beurteilt, ob und welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Bis zu einer Kontaktaufnahme des Gesundheitsamtes besteht für die betroffenen Schüler sowie Lehrkräfte aufgrund des Infektionsrisikos die Empfehlung – in Form einer Präventivquarantäne – zuhause zu bleiben, bis die Überprüfung durch das Gesundheitsamt erfolgt ist. Die Stadt Wolfsburg bittet alle Eltern, deren Kinder bislang nicht getestet wurden und die sich in Präventivquarantäne befinden darauf zu achten, die Kontakte ihres Kindes, ihre eigenen Kontakte und die ihrer Familie mit anderen Personen so weit wie möglich zu reduzieren. Ferner bittet die Stadt Wolfsburg um Verständnis, dass erst einmal diejenigen Personen getestet werden, die direkten Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Alle Eltern werden in den nächsten Tagen entweder per E-Mail oder telefonisch vom Gesundheitsamt kontaktiert. Dies wird aufgrund der derzeit starken Belastung des Gesundheitsamtes einige Zeit in Anspruch nehmen. Es wird daher darum gebeten, von telefonischen Nachfragen möglichst abzusehen. Die Eltern und Sorgeberechtigten werden außerdem aufgefordert, ihre Erreichbarkeit zu gewährleisten, damit die Tests so zügig wie möglich erfolgen können.