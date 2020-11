Toter Wolfsburger Schüler – wer trägt Verantwortung für Lore?

Hätte der tragische Tod des Wolfsburger THG-Schülers im Juni 2019 im Waldpädagogikzentrum (WPZ) Hahnhorst niemals geschehen dürfen? Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei Mitarbeiter der Einrichtung wegen fahrlässiger Tötung (wir berichteten exklusiv). Der 10-jährige Junge soll beim Spielen mit Mitschülern unter eine Lore geraten sein. Wie aus dem Bericht einer anderen Schule zum Besuch des WPZ im Sommer 2016 hervorgeht, war die todbringende Lore offenkundig ein beliebtes Spielgerät. Das wirft Fragen auf, die für das Strafverfahren von entscheidender Bedeutung sind.

An der Lore konnten sich Schüler „ordentlich auspowern“

Vor dem Hintergrund der traurigen Ereignisse gruselt es, wenn man in dem öffentlichen Online-Tagebuch der achten Klasse liest. Drei Schüler schreiben: „Auf dem Gelände gibt es bis heute noch eine Lore, womit Eisenerz aus einem Schacht, der 1002 Meter tief war, gefördert wurde. (...) Die Lore wurde restauriert und dient jetzt als fahrbare Bank, an der man sich ordentlich auspowern kann.“ An anderer Stelle heißt es weiter: „Anschließend haben wir den Rest des Nachmittags dazu genutzt, (...) die Fahrbarkeit der Lore ausgiebig zu testen.“ Drei weitere Schüler berichten, im Anschluss an das offizielle Programm in ihrer Freizeit wäre die Lore – gemeint ist wohl beim Spielen – „fast kaputt gegangen.“

Offenbar kein Warnhinweis, keine Schutzmaßnahmen

Die Lore wurde nach der Freigabe durch die Staatsanwaltschaft mittlerweile entsorgt. Von ihr beziehungsweise der fahrbaren Bank gibt es noch Fotos in dem Online-Tagebuch. Sie steht dort auf einem Schienenstrang und ist scheinbar derart mobil, dass ein einzelnes Mädchen sie bewegen kann, obwohl noch fünf Mitschülerinnen und Mitschüler auf der Bank sitzen. Weder Warnhinweise noch Schutzmaßnahmen sind auf den Bilden zu erkennen. Auch eine Aufsichtsperson - sofern es sich nicht um den Fotografen handelt – ist nicht zu sehen.

Bei Spielgeräten gilt die Europäische Norm DIN EN 1176 hinsichtlich der (sicherheits-)technischen Anforderungen sowie deren deren sicherheitstechnische Prüfung, Inspektion und Wartung.

Für Spielgeräte sind Abnahmen und Begehungen vorgesehen

Der TÜV-Nord schreibt auf seiner Internetseite: „Spielplatzbetreiber müssen laut dem Vorschriften- und Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sicherstellen, dass zu jeder Zeit die Sicherheit des Spielgerätes gewährleistet ist. Somit ist eine regelmäßige Wartung und Inspektion von Spielplätzen, Spielgeräten und Spielplatzböden nach DIN EN 1176 unerlässlich.“ Für Spielgeräte sind Abnahmen und Begehungen vorgesehen. Der ganze Aufwand ist im Sinne der Betreibers, denn: „Diese Inspektionsdokumentation der DIN EN 1176 dient als Nachweis, dass der Spielplatzbetreiber seiner Verkehrssicherungspflicht nachgekommen ist – ein wichtiger Baustein im Sicherheitsmanagement und Arbeitsschutz.“

Erst das TÜV-Gutachten brachte die Wende in den Ermittlungen

Die zuständige Staatsanwaltschaft Verden sah noch Monate nach dem Tod des Jungen keinen Anfangsverdacht gegen Verantwortliche im WPZ. Dementsprechend wurden Nachfragen unserer Redaktion beantwortet. Ende 2019 teilte dann eine Sprecherin der Behörde mit, dass der TÜV Nord damit beauftragt, ein Gutachten zu erstellen, wer für die Aufstellung und Überwachung der Lore verantwortlich war und ob es dabei gegebenenfalls zu Sorgfaltspflichtverletzungen gekommen ist. Zum Inhalt des Gutachtens und zu möglichen Ermittlungen fragte unsere Redaktionen in den folgenden Monaten immer wieder in Verden nach. Erst Anfang Oktober 2020 bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass sie gegen drei Beschäftigte des WPZ ermittelt. Über eine Anklageerhebung wurde noch nicht entschieden, es gilt die Unschuldsvermutung.

Landesforsten sieht Nachholbedarf hinsichtlich der Sicherheitskultur im Waldpädagogikzentrum

Zu den Beschuldigten zählt nach Informationen unserer Zeitung der Leiter des WPZ. Dieser soll von einem renommierter Hannoveraner Top-Strafverteidiger verteidigt werden. Eine Nachfrage unserer Redaktion, ob die für das WPZ zuständigen Niedersächsischen Landesforsten die Anwaltskosten der Beschuldigten übernehmen, wollte man dort nicht beantworten. Allerdings räumte ein Sprecher der Landesforsten ein, dass es Nachholbedarf hinsichtlich der Sicherheitskultur im WPZ gab. So teilte man auf Nachfrage unserer Redaktion mit: „Die Sicherheitskultur (Begehungen, Unterweisungen, Gefährdungsbeurteilungen….) im Forstamt wird weiterentwickelt. Vereinbart sind zum Beispiel zusätzliche Geländebegänge vor Beginn und nach Abschluss der Saison sowie die Einführung eines Sicherheitstagebuches, in dem sicherheitsrelevante Dinge und die getroffenen Gegenmaßnahmen dokumentiert werden. Die Entwicklung des Sicherheitstagebuches ist zwischenzeitig abgeschlossen. Sämtliche Waldpädagogikzentren von den Fachkräften für Arbeitssicherheit und weiteren Fachprüfern begangen.“

Für den getöteten Wolfsburger Jungen kam all dies möglicherweise viel zu spät.

Lesen Sie mehr über den Fall

Toter Wolfsburger Schüler – Warten auf den Abschlussbericht

Toter Wolfsburger Schüler – Drei Mitarbeiter werden beschuldigt

Toter Wolfsburger Schüler – weitere Ermittlungen

Wolfsburger Schüler starb bei Ausflug – Lore wird entsorgt

Tödlicher Unfall auf Klassenfahrt- Ermittlungen dauern an

Nach Unfall bei Schulausflug- Wolfsburger Schüler wird obduziert

Schüler (10) stirbt auf Klassenfahrt – Wolfsburg trägt Trauer

Notfallseelsorger unterstützen am Theodor-Heus-Gymnasium

Zehnjähriger Junge aus Wolfsburg stirbt bei Schulausflug