Wolfsburgs Nordstadt wird grüner

Nach der abgeschlossenen Ortssuche konnten nun die neuen Obstbäume in der Wolfsburger Nordstadt gepflanzt werden, wie Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer (SPD) mitteilt. Dafür hatte der Ortsrat Anfang des Jahres Mittel bereitgestellt. Umso größer sei nun die Freude bei allen Beteiligten, dass die Bepflanzung in der Nähe der Brüder-Grimm-Straße erfolgreich abgeschlossen ist. „Die letzten Monate haben wir uns bedingt durch die Corona-Pandemie noch mehr als sonst draußen aufgehalten“, sagt Glosemeyer, „deshalb ist es mehr als passend, dass wir mit der neuen Bepflanzung ein weiteres Stückchen Natur in unseren Stadtteil bringen, das wir alle gemeinsam genießen können und so etwas zum Umwelt- und Naturschutz beitragen.“

„Obstbäume bringen das ganze Jahr über Vorteile mit sich“

Sechs Bäume sind gepflanzt worden, darunter Pflaumen, Renekloden, Quitten und eine Hauszwetschge. Auch Andrea Herweg (PUG), die die Initiatorin der Pflanzaktion ist, freut sich sehr über die neuen Bäume: „Obstbäume bringen das ganze Jahr über Vorteile mit sich und passen zu den weiteren Aktionen des Ortsrates, wie das Aufstellen der Nistkästen und der Insektenhotels im September diesen Jahres.“ Ein großer Dank gelte auch dem Geschäftsbereich Grün, erklärt Herweg: „Er hat uns tatkräftig unterstützt, indem er die Pflanzung übernommen und das Material zur Verfügung gestellt hat. Durch die Pflanzung tragen wir einen großen Beitrag dazu bei, dass Wolfsburg grüner wird.“

red