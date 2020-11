Hier Einkaufslust, da Einkaufsfrust in Wolfsburg

Agnes Krajewski zieht ihren rollenden Einkaufskorb hinter sich her – und wartet vor einem Marktstand, bis sie an der Reihe ist. Für die Wolfsburgerin ist an diesem Samstag eigentlich alles wie immer. Es ist eine neue Normalität. An die Maske hat sie sich längst gewöhnt, ans Abstandshalten ebenso. „Ich bin jede Woche hier auf dem Rathausplatz“, berichtet die 42-Jährige.

„Ich bin an der frischen Luft und treffe viele Menschen, die ich kenne“, freut sich Krajewski. Quatschen, mal bekannte Gesichter sehen – in dieser Zeit für die Wolfsburgerin ganz wichtig. „Das haben wir ja derzeit nicht so oft.“ Doch Corona ist auch an diesem Samstag das beherrschende Thema auf dem Wolfsburger Wochenmarkt. Am ersten Samstag nach dem neuerlichen Lockdown zu Wochenbeginn. Das bestätigt Gesa Ramme, die unter anderem Eierlikör verkauft. „Es geht sehr oft um die beschlagenen Brillen etwa, die der Mund-Nasen-Schutz verursacht“, berichtet Ramme. „Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Menschen in

Agnes Krajewski besucht jeden Samstag den Wolfsburger Wochenmarkt. Sie sagt: „Ich mag den Markt.“ Foto: LARS LANDMANN / regios24

der Krise mehr auf regionale Produkte setzen“, erzählt Ramme.

„Es ist schon weniger los“, sagt der Marktbeschicker über den Wolfsburger Wochenmarkt

Für einen kleinen Schluck aus der Tasse nimmt Tristan Marwedel seinen Schutz kurz ab. Als Verkäufer muss auch der junge Mann nun eine Alltagsmaske auf dem Marktplatz tragen. Das ist eine neuere Regel“, berichtet er, der feststellen muss: „Es ist schon weniger los als sonst.“ Wenngleich: Einen so riesigen Unterschied kann Marwedel nicht feststellen.

Wenig(er) los ist indes auch in der Innenstadt an diesem sonnigen Samstagvormittag. Auf der Porschestraße sind die meisten Wolfsburger mit Alltagsmaske unterwegs. Vor einer Fleischerei hat sich eine lange Schlange gebildet. An den Türen sind Hinweise über die maximale Personenzahl in den Geschäften nachzulesen. In der City-Galerie sind neben den zahlreichen Hinweisen ebenso hier und da Absperrbänder zu sehen. In den Bistros herrscht Dunkelheit, eingeschränkt ist hier der Verkauf – spätestens seit dem Lockdown, der die Schließung der Restaurants vorgesehen hat.

Polizisten haben sich am Eingang zur Porschestraße postiert

Währenddessen stehen Polizeiwagen vereinzelt in der Stadt. Vor allem an den Einfallstoren zur Porschestraße haben sich die Beamten positioniert.

Derweil steht Frank Raabe im Eingangsbereich des Designer Outlets und kann sich nicht entscheiden: Welches Muster der verschiedenen Alltagsmasken soll es sein? Ein Geschäft, das hier im Outlet vertreten ist, hat einen Automaten aufgestellt – so wie man ihn beispielsweise aus Krankenhäusern kennt. Nur eben mit Getränken. „Der Mund-Nasen-Schutz, den ich mitgenommen habe, ist mir zu klein“, berichtet der Mann, der aus der Nähe von Göttingen kommt und zum ersten Mal das Outlet besucht. Über die Wolfsburger Verordnung hatte sich Raabe im Vorfeld informiert. Jedoch: Die Zahlen seien inzwischen ja überall recht hoch – und somit ergebe sich kein großer Unterschied der Regeln in den einzelnen Regionen, so Raabe, der schon aus der Entfernung eine längere Schlange vor dem Eingang eines Sportartikelhersteller sieht. „In der steht meine Bekannte auch“, berichtet Raabe.

„Es läuft besser als erwartet“, sagt der Kaffee-Verkäufer in den Designer Outlets

„Es läuft besser als erwartet“, attestiert Jesco Scharnhorst. Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr steht er gemeinsam mit seiner Frau Julia hier und verkauft Kaffeespezialitäten – und macht so das Beste aus der Situation. Veranstaltungen, die das Paar sonst mit dem Kaffee-Fahrrad besucht hätte, sind ja alle abgesagt. Doch eigentlich müsste auch hier mehr los sein, schränkt Jesco Scharnhost ein. „Viele Kunden fragen sich, wie sie den Kaffee eigentlich trinken sollen mit Mund-Nasen-Schutz“, berichtet der Unternehmer, der bereits mit seiner Frau über die Anschaffung eines Heizpilzes diskutiert – schließlich steht der Winter bevor.