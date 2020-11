VW-Beirat: Die Grüne mit der Lizenz zum Drängeln und Fordern

Sie ist eine der profiliertesten Umweltaktivistinnen Niedersachsens und eine der erfahrensten Politikerinnen von Bündnis90/Die Grünen auf europäischer Ebene. Neben dem Kampf gegen ein Atommüll-Endlager im Wendland wurde Rebecca Harms vor allem durch ihr Engagement für eine umweltfreundlichere Energie- und Verkehrspolitik bekannt. Dazu zählt auch die schärfere Regulierung von Abgasnormen für die europäischen Automobilhersteller. Jetzt ist Harms Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirates von Volkswagen geworden. Wie es dazu kam und welche Ziele sie im direkten Dialog mit Konzernchef Herbert Diess erreichen will, erläutert Harms im Interview mit unserer Zeitung.

Ihre kritische Haltung gegenüber der Automobilbranche ist ja bekannt. Was hat Sie bewogen, dem Gremium beizutreten?

Rebecca Harms: Ich war echt überrascht, als ich die Anfrage von Volkswagen bekam, ob ich im Nachhaltigkeitsbeirat mitwirken wolle. Nach längeren Gesprächen mit Herrn Diess, Thomas Steg und Herrn Kell, dem Sprecher des Beirats, habe ich zugesagt.

Welche Argumente haben Sie denn besonders überzeugt?

Ich war nach diesen Gesprächen noch mehr überrascht. Mein Eindruck ist, dass es bei VW nicht nur den Willen zur Wende sondern tatsächlich einen neuen Aufbruch gibt, der sich an Nachhaltigkeit, Klimaschutz aber auch Gerechtigkeit und sozialer Verantwortung orientiert.

Das ist viel Lob für eine Branche, der Sie und viele andere Umweltschützer lange so gar nicht über den Weg getraut haben.

Nachdem ich jahrelang mit VW und anderen Unternehmen der Autoindustrie über die Europäische Gesetzgebung gestritten habe, mit denen ja auch diese Wende erreicht werden soll, ist es eine Chance, an diesem Prozess mitzuwirken. Als Politikerin finde ich es auch spannend, die Klimapolitik aus der Perspektive eines sehr großen Unternehmens zu sehen, zu verstehen, wo und warum und welche Hürden es gibt, aber dann eben auch wieder mit nach den Lösungen zu suchen. Verlockend ist auch die neue Zusammenarbeit mit der ehemaligen Klimakommissarin Hedegaard oder dem Klimaforscher Edenhofer.

Was erwarten Sie konkret?

Ich habe mich bei der ersten Beiratssitzung im September gefreut, dass der Beirat einen Arbeitsschwerpunkt bei Elektrifizierung, Dekarbonisierung und Beschäftigung hat. Das Spannungsfeld zwischen Klimaschutz und der Zukunft der Arbeit hat mich gerade in meinen letzten Jahren in Brüssel sehr gefordert und ich bin froh, dass ich dazu im Rahmen des Beirates einen neuen Ansatz sehe. Für die Akzeptanz und Zustimmung zu ehrgeizigem Klimaschutz ist das ein Schlüssel. Und natürlich ist es gerade nach dem jahrelangen Gerangel in Brüssel um Antriebstechnik spannend, den Umstieg auf E-Antriebe bei Volkswagen näher verfolgen zu können.

Wie bewerten Sie die Arbeit und die Möglichkeiten des Beirates, Einfluss auf den Konzernvorstand zu nehmen?

Der Beirat führt nicht das Unternehmen und wir sollten uns auch nicht überbewerten. Die Richtungsentscheidungen werden vom Vorstand getroffen. Angesichts der Hinwendung von Volkswagen zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit sollte der Beirat eine Instanz sein, die die stabile und dauerhafte Verankerung der Nachhaltigkeitsziele im Unternehmen unterstützt. Und er muss da laut geben, wo es an Konsequenz oder Ehrgeiz mangelt. Wir sind als Beirat von Herrn Diess ausdrücklich aufgefordert, zu drängeln und zu fordern.

Der Konzern-Vorstandsvorsitzende ist ja selbst ein großer Drängler, wenn es um die Klima- und Mobilitätswende geht.

Ein gutes Beispiel für die Möglichkeiten, von dem ich erst in Wolfsburg bei der ersten Sitzung des Beirates erfahren habe, ist das Engagement von Herrn Diess und dem Vorstand für den Green Deal der EU Kommission. Hätten sie mir, als ich vor 12 Monaten Brüssel verlassen habe, gesagt, dass VW eine Initiative von großen europäischen Industrieunternehmen anführen würde, um den Green Deal von Ursula von der Leyen zu unterstützen, hätte ich wohl gesagt: Träumen Sie weiter. Aber genau das wird in Zusammenarbeit von Vorstand und Beirat jetzt verwirklicht. Dass VW so für den Europäischen Green Deal eintritt bedeutet, dass dieses neue europäische Projekt eine größere Chance hat, groß zu werden. Die Erreichung ehrgeiziger Klimaziele kann besser garantiert werden, wenn die Unternehmen sich wirklich einlassen. Konsens kann eine größere Zuverlässigkeit schaffen für die Verwirklichung des Green Deal. Und der ist für mich das Zukunftsprojekt, dass wir brauchen für Zusammenhalt und Aufbruch in der EU. Ein Selbstläufer ist das aber noch nicht und angesichts der wirtschaftlichen Folgen von Corona braucht es viel Unterstützung für die EU Kommission. Umso erfreulicher ist die Initiative von VW.

In den öffentlich zugänglichen Statements des Beirates stand ja wenig substanziell Kritisches zum Unternehmen. Welchen Anspruch verbinden Sie mit Ihrem Sitz in diesem Gremium?

Wenn ein so großes Unternehmen wie VW den Schalter umlegt und auf die Klimaziele neu hinarbeitet, dann hat das für Niedersachsen, Deutschland und global eine große Bedeutung. Als Klimapolitikerin aus Niedersachsen nehme ich erstmal die Aufgabe an, mich für das Gelingen einzusetzen. Das Nachfassen und die Kritik müssen da einsetzen, wo wir erkennen, dass über Nachhaltigkeit und Klimaschutz geredet wird, aber Nachhaltigkeits- und Klimaziele verfehlt werden. Nicht nur ich sondern wir als Beirat insgesamt haben das gerade in unseren Prioritäten erklärt.

Fundamentalkritik kommt weiterhin von NGO’s wie Greenpeace. Die haben gerade das Kompensationsmodell von Volkswagen auf Borneo zerpflückt.

Greenpeace hat grundsätzliche Zweifel an Kompensation, und sie kritisieren das Kompensationsprojekt auf Borneo. Volkswagen hat eine umfassende Stellungnahme vom Projektträger in Indonesien eingeholt, über die sicher auch weiter diskutiert werden wird. Nach der Überprüfung hat sich Volkswagen zu dem Engagement in dem zertifizierten Projekt in Borneo bekannt. Erwogen werden aber auch der Aufbau eigener Kompetenz und eigener Projekte. Die könnten nicht nur in tropischen Wäldern sondern auch für europäische Wälder relevant werden.

Gibt es denn auch Punkte, bei denen Sie die Einschätzung von Greenpeace teilen?

Anders als Greenpeace halte ich die Volkswagen-Strategie zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung für ernst und weitreichend. Wie Greenpeace bezweifle aber auch ich, dass wir die Klimaziele erfüllen können, wenn wir es nicht schaffen, zukünftig weniger Autos und dann auch kleinere Autos auf die Straßen zu bringen. Elektrifizierung ist richtig aber reicht allein nicht. Welche Autos gebaut und gekauft werden, ist jedoch eine Entscheidung für Produzenten und für Kunden. Da wird es auf beiden Seiten noch Veränderung brauchen. Wir stehen erst am Anfang der Auseinandersetzung um die Mobilität der Zukunft. ...

Weitere Infos:

Rebecca Harms wurde am 7. Dezember 1956 in Hambrock in der Nähe von Uelzen geboren.

Ihre Ausbildung als Baumschul- und Landschaftsgärtnerin absolvierte sie 1979 erfolgreich. Sie wurde von der Anti-Atomkraft-Bewegung politisch geprägt und ist erklärte Gegnerin der Atomkraft. 1977 war sie Mitbegründerin der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, die sich am Ende erfolgreich gegen das Endlagerprojekt Gorleben wendete,

Bündnis 90/Die Grünen vertrat sie von 1994 bis 2004 im Niedersächsischen Landtag. Sie war dort von 1998 bis 2004 Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion.

Bei der Europawahl 2004 zog sie als Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen ins Europäische Parlament ein. Dort war sie Sprecherin der deutschen Gruppe sowie Vizepräsidentin der Fraktion Grüne/EFA und insbesondere in Sachen Klimaschutz und Energiepolitik aktiv und galt auch als harte Kritikerin der Automobilindustrie. Insgesamt gehörte Harms dem Europäischen Parlament bis 2019 an (Quelle: Wikipedia).

Zur Unterstützung bei den Strategiethemen Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung berief der Volkswagen-Konzern im September 2016 einen internationalen Nachhaltigkeitsbeirat. Die renommierten Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft beraten das Unternehmen bei den Themen nachhaltige Mobilität und Umweltschutz, gesellschaftliche Verantwortung und Integrität sowie Zukunft der Arbeit und Digitalisierung. Sie agieren unabhängig, sind nicht weisungsgebunden und mit weitgehenden Informations-, Konsultations- und Initiativrechten ausgestattet.

Dem Beirat gehören mit Ottmar Edenhofer, Magdalena Gerger, Rebecca Harms, Connie Hedegaard, Georg Kell, Margo T. Oge, Ye Qi, Michael Sommer undElhadj As S international renommierte Experten y an. Sie verfügen über einen Jahresetat und bringen auch eigene Projekte auf den Weg,