Spaziergang und Markteinkauf – Wolfsburger Wochenendtipps

Die Regenwahrscheinlichkeit für diesen Samstag ist gering. Und die Sonne soll sich laut Wetterbericht auch für mehrere Stunden blicken lassen. Das eröffnet viele Möglichkeiten, das November-Wochenende im Freien zu verbringen. Schließlich sind Einrichtungen dieser Tage geschlossen und Veranstaltungen somit abgesagt.

Der Allersee etwa bietet sich als Destination für dieses Wochenende an: Dort gibt es zahlreiche Wege. Sowohl für Radfahrer als auch für einen Spaziergang eignet sich der Allerpark. Auch Spielmöglichkeiten gibt es dort für die Kinder. Und vom Allersee gelangt man ebenso schnell in den Drömling. Mit etwas Glück lässt sich in den Abendstunden vielleicht ein Biber blicken. Am Mittellandkanal können Schiffe beobachtet werden.

Drömling und Mittellandkanal sind zwei Naturtipps

Monika Müller, Dezernentin für Soziales und Gesundheit, Klinikum und Sport, berichtete uns bereits im Sommer von ihren Erkundungen Wolfsburgs. Für sie macht es keinen Unterschied, ob Sommer oder Winter: Der Reiz ist zu jeder Jahreszeit da.

In Fallersleben, wie hier auf dem Bild, aber auch in Detmerode und auf dem Rathausplatz gibt es am Samstag Wochenmärkte. Foto: Helge Landmann / regios24

„Der erste ,Ausflug‘ meiner Familie führte zu Fuß in den Drömling, vorbei am Storchennest in Wendschott bis hin zum Mittellandkanal. Der Drömling hat mich sofort fasziniert, mit den feuchten Feldern links und rechts der Wege und den vielen Misteln in den Bäumen bietet er zu jeder Jahreszeit eine Landschaft, aus der Sagen und Legenden entstehen. Am Mittellandkanal angekommen freue ich mich über die vielen Schiffe, denen man gefühlt stundenlang zusehen kann. Zeitgefühl und Alltagslärm treten dabei immer weiter zurück. Diesem ersten Ausflug sind daher schon unzählige weitere Spaziergänge gefolgt, der Drömling hat seinen besonderen Reiz dabei nie verloren, egal zu welcher Tages- oder Jahreszeit.“

Schlössertouren und Stöbern auf dem Wochenmarkt

Eine kleine Reise wert sind auch die Schlösser, die die Stadt zu bieten hat: Das Wolfsburger Renaissance-Schloss gab der Stadt ihren Namen – und ist somit Wahrzeichen der Stadt. Die Parkanlage ist riesig und hat viel zu bieten. Auch Fallersleben hat ein sehenswertes Schloss, das sich als Ziel oder Ausgangspunkt für einen Spaziergang eignet. Ebenso wie die Wasserburg Neuhaus. Die Burg liegt in der Natur – und ist umgeben von einem Teich.

Ein Besuch auf dem Wochenmarkt ist ebenfalls am Samstag möglich: Sowohl auf dem Rathausplatz, in Detmerode als auch in Fallersleben können die Wolfsburger am Samstagvormittag unter freiem Himmel einkaufen. Die Stadt weist darauf hin, dass auf dem Gelände aller Wolfsburger Wochenmärkte und weiterer Märkte während der jeweiligen Marktöffnungszeiten ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht ist.

Und wer sich doch lieber daheim gemütlich machen möchte, könnte zum Beispiel häkeln für das Phaeno. Das hat derzeit zwar geschlossen, möchte aber trotzdem den Kontakt zu seinen Besuchern halten und sich auf die Wiedereröffnung vorbereiten: Und zwar unter anderem mit einer Unterwasserwelt aus Häkelwesen. Mehr als 300 sind schon da. Noch können weitere gehäkelte Fabelwesen im Wissenschaftsmuseum abgegeben werden.