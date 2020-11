Das Wolfsburger Gesundheitsamt kommt in der zweiten Coronawelle erneut an sein Limit. Die Mitarbeiter brauchten Verstärkung. Beigesprungen sind ihnen Kollegen aus anderen Abteilungen der Stadtverwaltung - und die Bundeswehr.

Seit dem Sommer helfen Soldaten den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes bei Coronatests. Seit dem 23. Juni seien zur Unterstützung bei Testungen bis zu sechs Bundeswehrsoldaten im Gesundheitsamt eingesetzt, berichtet Stadt-Pressereferentin Monia Meier auf Anfrage. „Nach sinkenden Infektionszahlen wurden sie Anfang Oktober für zwei Wochen nicht benötigt; seit dem 19. Oktober sind sie zur Unterstützung wieder im Gesundheitsamt.“ Aktuell arbeiten genau vier Soldaten im Rosenweg. Ihr Einsatz läuft vorerst bis zum 30. November.

Rathausmitarbeiter telefonieren Kontakte ab, Fahrer wurden abgeordnet

Größer ist das Kontingent an Verwaltungsmitarbeitern, die im Gesundheitsamt einspringen. In der Ratssitzung am 28. Oktober berichtete Oberbürgermeister Klaus Mohrs, dass sich schon 40 Freiwillige für den Einsatz im Rosenweg gemeldet hätten, wo die Arbeitsbelastung wie auch im städtischen Ordnungsdienst und den Pflegeeinrichtungen „über ein normales Maß hinaus“ gehe.

Bis Mittwoch wurden 40 Mitarbeiter geschult. Aber noch haben nicht alle ihren Dienst im Gesundheitsamt angetreten. „Aktuell sind neun Mitarbeitende vorübergehend für Kontaktermittlungen abgeordnet“, berichtet Monia Meier. Zwölf Verwaltungsangestellte nehmen Anrufe des Bürgertelefons entgegen oder kümmern sich um Reiserückkehrer, zwei organisieren Entschädigungen bei Verdienstausfall. Darüber hinaus sind zwei Fahrer für das Gesundheitsamt im Einsatz.

Einzelne Infizierte kommen auf bis zu 100 Kontaktpersonen

Insgesamt telefonieren dort 15 Personen den Kontaktpersonen von coronainfizierten Wolfsburgern hinterher. Wie viele solcher Anrufe das Team täglich tätigt, dazu macht die Stadtverwaltung keine Angaben. Vielleicht kann sie es auch nicht: Die nachzuverfolgenden Kontaktzahlen seien von Person zu Person sehr unterschiedlich, erklärt Monia Meier. Die Skala beginnt ihren Angaben zufolge bei 20 Kontaktpersonen und endet in Einzelfällen bei 100.

Überregional wurde in den vergangenen Tagen von einer Vielzahl an Überlastungsanzeigen der Gesundheitsämter berichtet. Auch die Stadt Wolfsburg erklärt, die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes arbeiteten an der oberen Leistungsgrenze. „Das Team kann bei Bedarf noch aufgestockt werden“, so Meier. Dennoch befürchtet die Verwaltung, dass die Kontaktnachverfolgung ab einem gewissen Punkt problematisch werden könnte. Monia Meier dazu: „Aktuell ist die Nachverfolgung noch leistbar; bei weiter steigendem Inzidenzwert gestaltet sie sich schwieriger, wie betroffene Kommunen berichten.“

Wolfsburger Gesundheitsamt schränkt erneut Dienstleistungen ein

Aufgrund der hohen Belastung durch die Coronapandemie schraubte das Gesundheitsamt im Frühjahr andere Dienstleistungen herunter. Von März bis Juni war an einen Normalbetrieb nicht zu denken. Erst Anfang August kehrten einige Abteilungen dazu zurück. Doch in dieser Woche musste das Wolfsburger Gesundheitsamt seine Dienste schon wieder zusammenstreichen. Betroffen sind die Aidsberatung und die Zahnstation, Gutachten und Schuluntersuchungen.

