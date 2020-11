Auch ohne Marathon ging’s in Wolfsburg auf 10 Kilometer

Der Laufkurs „Lauf und davon“ von Wolfsburger Nachrichten, Autostadt, Sport 2000 und VfL Wolfsburg Leichtathletik hat das Ziel erreicht: Gestartet war der Kurs im März auf Initiative der Wolfsburger Nachrichten mit 29 Teilnehmern, die vorher nicht laufen gegangen sind. Das Ziel sollte sein, nach regelmäßigem Training beim Wolfsburg-Marathon im September die 10 Kilometer erstmalig zu finishen. Nach der Auftaktveranstaltung bei Sport 2000 und einer Einführung in Sportbekleidung durch Eldrid Sode wurden die Teilnehmer auf das bevorstehende Trainingsprogamm durch die VfL-Trainer eingestimmt, teilt der VfL mit.

Eine Woche später ging es los. Die Laufnovizen wurden von einem Trainerteam der Leichtathletikabteilung (Alexandra Schubert, Andrea Mertens, Katja Kuhlmann, Uwe Günterberg) angeleitet, begleitet und ausgiebig vorbereitet. Die erste Stunde umfasste das Laufvolumen von 6 mal 2 Minuten laufen und je 3 Minuten Gehpause dazwischen.

Es ging nicht nur um das Laufen an sich, sondern auch um die körperliche Ertüchtigung, das Anpassen von Muskeln, Skelett und Sehnen an neue Beanspruchung. Auch Hausaufgaben mussten regelmäßig absolviert werden, denn einmal in der Woche zu trainieren reiche nicht aus. Abwechslungsreich sollte das Training sein, deshalb standen Strand-, Berg-, Tempo- oder Treppenläufe ebenso auf dem Programm wie Laufspiele und Wasserbombenspiele.

Aber die Coronapandemie machte alles anders. Schon nach der ersten Trainingsstunde war Schluss mit dem gemeinsamen Training. Sport wurde untersagt. Also mussten die Teilnehmer das Trainingspensum alleine absolvieren. Auch für das Trainerteam war es eine neue Herausforderung. Es wurden Bilder von Übungen gemacht und mit Anleitungen hinterlegt, Videos aufgenommen, Trainingspläne umgeschrieben. Aber auch in der Messengergruppe wurden die Laufnovizen motiviert und motivierten sich bald gegenseitig. Erst zur zehnten Trainingswoche durften sich alle wieder im Stadion zum Kleingruppentraining treffen.

Der Wolfsburg-Marathon fiel dann auch noch aus, aber die Teilnehmer nahmen am Marathontag die 10-Kilometer-Strecke in Angriff und wurden von ihrer Trainerin Andrea Mertens begleitet. Allesamt finishten ohne Gehpause und kamen mit einem Lächeln ins Ziel.

Zum Abschlussabend des Kurses trafen sich alle Teilnehmer mit dem Trainerteam im Stadion bei reichlich Abstand und an frischer Luft, natürlich mit Maske.