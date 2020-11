Die VW-Stadt ist bunt - kulturell und religiös. Es gibt etwa 150 verschiedene Nationalitäten. Wie wird sichergestellt, dass die Corona-Regeln alle Menschen sprachlich erreichen? Wir fragten bei der Stadt nach.

„Wir achten auf Mehrsprachigkeit“

„Wichtige Informationen werden in verschiedene Netzwerke verwaltungsintern und verwaltungsextern digital und analog auf kurzem Wege gestreut“, erläutert Christiane Groth von der städtischen Kommunikation das Verfahren. „Wir achten auf Mehrsprachigkeit und die Anwendung von leichter Sprache. Alle wichtigen Informationen werden in Englisch, Arabisch, Italienisch und Persisch übersetzt. Nach Bedarf können wir weitere Sprachen zur Verfügung stellen.“

Dolmetscher in den Flüchtlingsunterkünften

In den städtischen Flüchtlingsunterkünften arbeiteten auch außerhalb von Pandemiezeiten Teams aus Sozialarbeitern, Dolmetschern. Darüber hinaus gebe es Beratungsangebote von Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, Flüchtlingshilfe und Integrationsreferat. Christiane Groth: „Alle haben gemeinsam, dass sie Geflüchtete und Zugewanderte in verschiedenen Lebensbereichen beraten und begleiten. Eine Kooperation besteht zwischen dem Integrationsreferat und dem Gesundheitsamt mit dem Ziel in regelmäßigen Abständen in den Flüchtlingsunterkünften zu den Themen Integration und Gesundheit in den Dialog zu treten und wichtige Informationen zu platzieren.“

Zugewanderte Menschen in eigenen Wohnungen werden persönlich informiert

Die Homepage der Stadt reiche da bei allem nicht aus und sie werde sicherlich nicht von nicht-deutsch-sprechenden Bürgern so umfassend konsultiert, so die Verwaltungsvertreterin. Zudem würden mehrsprachige Informationsblätter in die betreuten Unterkünfte gegeben. Zugewanderte Menschen in eigenen Wohnungen würden notwendige Infos übers Integrationsreferat und von den stadtweiten Unterstützerkreisen erhalten. „Über die vielen interkulturellen Vereine streuen wir ebenfalls regelmäßig wichtige Informationen.“

Integrationsreferat ist eingebunden

Das Integrationsreferat stehe in gutem Kontakt mit den Unterkünften. „Bereits zu Beginn von Corona haben das Integrationsreferat und das Gesundheitsamt die Menschen in den Flüchtlingsunterkünfte in persönlichen Gesprächen informiert.“ Auch jetzt im zweiten Lockdown seien solche Informationsgespräche in jeder Unterkunft unter Einhaltung der AHAL-Regeln geplant. Das Integrationsreferat sei in alle Prozesse integriert.

Stadt ist im Austausch mit allen Religionsgemeinschaften

Die Stadt stehe im Austausch mit allen Religionsgemeinschaften. In den Schulen gebe es mehrsprachige Elternbriefe des Schulträgers zum Thema COVID-19. „Diese Briefe werden in der Regel durch Schulleitungen und Netzwerk der Stadtelternvertretung den Eltern übermittelt und auf den Internetseiten der Stadt veröffentlicht. Zumeist werden die Texte in Englisch, Türkisch, Italienisch, Arabisch und Russisch übersetzt. Das Thema ist jeden Tag präsent und wird in den Schulen permanent vermittelt“, so die Verwaltungsvertreterin.