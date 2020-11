Wolfsburger SPD will Einzelhandel in der City stützen

Wolfsburg. Die Geschäfte in der Fußgängerzone sollen nicht unter den großen neuen Projekten von Investoren leiden. Wolfsburgs größte Ratsfraktion fordert zur Unterstützung des Einzelhandels in der Porschestraße einen städtebaulichen Masterplan für die Einkaufsstraße sowie Hilfe beim Online-Marketing und Online-Handel für die Geschäfte. Einen entsprechenden Antrag wollen die Sozialdemokraten demnächst in die politische Beratung einbringen.

Sie beobachten einen starken Strukturwandel: Das Einkaufsverhalten habe sich verändert, der Einzelhandel gerate zunehmend unter Druck. Die Coronapandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen beschleunigen den Wandel enorm, meinen die Sozialdemokraten. Die Planungen für das Südkopfcenter, die Brawo-Arkaden, die Brawo-City und den Nordkopf (Stichwort: Nordhoffachse) erhöhten die Notwendigkeit neuer Leitlinien, heißt es in ihrem Antrag. Sozialdemokraten fordern Gesamtkonzept für die Wolfsburger Innenstadt „Das Ganze muss in ein Gesamtkonzept kommen, und da gehört die Porschestraße dazu“, erläutert der Ratsherr Sabah Enversen. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft, deren stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender er ist, müsse stärker ins Boot geholt werden. Die SPD möchte, dass sie die Entwicklung zusammen mit der Stadtverwaltung fördert und gemeinsam Maßnahmen zur Einzelhandelsunterstützung erarbeitet werden. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche, zum Teil alteingesessene Geschäfte in der Porschestraße geschlossen. Enversen beobachtet, dass sich auch die City-Galerie „dramatisch“ verändert. Die Designer Outlets müssen seiner Meinung nach noch größer werden und eine engere Verbindung zur Porschestraße erhalten, die dafür sorgt, dass die Kunden von Wolfsburgs Outlet-Center auch andere Geschäfte frequentieren. Ratsherr hält Ausbau der Designer Outlets Wolfsburg für notwendig „Die Größe entscheidet über das Angebot und die Zukunftsfähigkeit“, sagt Enversen zum Outlet. „Und das DOW muss als Magnet für den Rest der Porschestraße dienen. Aber im Moment führen DOW und Porschestraße ein Alleindasein. Das muss aufgehoben werden. Wir brauchen eine gute und flüssige Verbindung.“ Der Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Bachmann stellt klar, dass die Wolfsburger SPD-Ratsmitglieder die Masterplanung Nordhoffachse gut finden. „Wir begrüßen diese Stadtentwicklungsmaßnahme mit der Schaffung attraktiver Büroflächen“, betont er. Wolfsburg habe ein Defizit bei der Besetzung von IT-Arbeitsplätzen. Mit modernen Büroflächen könne es gelingen, IT-Fachkräfte in die Stadt zu locken, und mit guten Wohnungen, sie auch zu einem Umzug nach Wolfsburg zu bewegen. SPD-Fraktionsvorsitzender: Mitarbeiter-Parkplätze müssen ersetzt werden Bachmann plädierte am Mittwoch dafür, die Mitarbeiter-Parkplätze an der Heinrich-Nordhoff-Straße, die für die neuen Quartiere weichen müssten, in vollem Umfang durch Parkhäuser zu ersetzen. Insbesondere Pendler werden, so die Hoffnung der Sozialdemokraten, aber durch Park-and-Ride-Services und andere neue Angebote künftig schneller und bequemer an ihre Arbeitsplätze in Wolfsburg gelangen. „Andere Städte sind längst auf dem Trip, Verkehrsträger zu vernetzen“, sagt Enversen. Auch Volkswagen habe schon Konzepte dafür entwickelt. Mehr zum Thema Blumenladen und Bäckerei öffnen in der Wolfsburger City-Galerie

Die WKS-Rettung freut auch Wolfsburgs Händler

Juwelier Hungeling schließt Filiale in Wolfsburg

Nach 60 Jahren hört Renate Schwope auf

Edeka-Express in der Wolfsburger City schließt