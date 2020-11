VW: E-Mobilität ist reif für die Insel

Alle mal den Atlas rausholen oder bei Google nachgucken. Während man in Wolfsburg, der Hauptstadt des Volkswagen-Konzerns, immer noch auf ein wirklich umfassendes, stimmiges und zeitnahes Mobilitätskonzept mit allen neuen Dienstleistungssegnungen des Autobauers wartet, bringt das Unternehmen seine Konzepte der Mobilitätswende nun auf eine Insel. Genauer gesagt auf die ziemlich kleine griechische Insel Astypalea.

Astypalea ist so groß wie Sylt

Astypalea ist eine Insel in der südlichen Ägäis mit einer Fläche von etwa 100 Quadratkilometern, etwa vergleichbar mit der Insel Sylt. Sie hat ca. 1.300 Einwohner und wird jährlich von etwa 72.000 Touristen besucht. Astypalea verfügt derzeit nur über ein sehr eingeschränktes öffentliches Verkehrsangebot mit zwei Bussen, die nur einen kleinen Teil der Insel bedienen. Gegenwärtig wird der Energiebedarf fast vollständig aus fossilen Energiequellen gedeckt. In Zukunft soll die Insel eine Vorreiterrolle für nachhaltigen Tourismus übernehmen. Ein wesentlicher Pfeiler ist dabei der Umstieg auf nachhaltige Mobilität

E-Fahrzeuge und regenerative Energien

Der Volkswagen-Konzern und Griechenland haben vereinbart, ein wegweisendes Mobilitätssystem auf der Mittelmeerinsel aufzubauen. Dazu soll das aktuelle Verkehrssystem der Insel auf E-Fahrzeuge und regenerative Energien umgestellt werden. Langfristig soll Astypalea zu einer Modellinsel für klimaneutrale Mobilität werden. Eine entsprechende Absichtserklärung haben Konstantinos Fragogiannis, stellvertretender Außenminister für Wirtschaftsdiplomatie und Offenheit der Republik Griechenland, und Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns, am Mittwoch in Wolfsburg und Athen unterzeichnet.

„Den Verkehr reduzieren und verbessern“

Neue Mobilitätsdienste wie Car-Sharing oder Ride-Sharing sollen dazu beitragen, den Verkehr zu reduzieren und zu verbessern. Der Strom wird vorwiegend aus lokal erzeugter, regenerativer Solar- und Windenergie kommen. Das Projekt hat zunächst eine Laufzeit von sechs Jahren. Diess kommentiert das in einer Unternehmensmitteilung so: „Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben eine gemeinsame Verantwortung für die Begrenzung des Klimawandels. Unser langfristiges Ziel ist eine klimaneutrale Mobilität für alle. Und mit dem Astypalea-Projekt werden wir herausfinden, wie diese Vision schon heute erreicht werden kann. E-Mobilität und intelligente Mobilitätsdienste werden die Lebensqualität verbessern und zugleich einen Beitrag zu einer CO2-neutralen Zukunft leisten.“

Der Premierminister ist entzückt

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagte zur Unterzeichnung der Absichtserklärung: „Ich glaube fest an Partnerschaften. Regierungen können nicht alleine alle Erwartungen erfüllen und die Privatwirtschaft hat nicht die Antwort auf jede Frage. Daher ist dieses ambitionierte Projekt das Resultat einer engen Partnerschaft zwischen dem griechischen Staat und dem Volkswagen-Konzern, der sich als weltweiter Marktführer in der Automobilindustrie zum Ziel gesetzt hat, bis 2050 mit seiner Fahrzeugflotte und als gesamtes Unternehmen klimaneutral zu sein. Nun kommt Volkswagen mit einer Europäischen Nation zusammen, die sich in einem umfassenden Transformationsmodus befindet.”

„Ein großer Tag für ganz Griechenland“

Konstantinos Fragogiannis, stellvertretender Außenminister von Griechenland, betonte: „Heute ist großer Tag für Astypalea, die Dodekanischen Inseln, die Ägäis und ganz Griechenland. Wir starten heute das erste ´Smart Green Island` Projekt des Landes und markieren damit einen Meilenstein für die Zukunft unseres Landes. Elektrische Mobilität sowie ein umfassender, grüner und nachhaltiger Maßnahmenplan werden den Alltag der Inselbewohner deutlich verbessern. Zusammen mit einem vollkommen neuen Nahverkehrssystem werden wir zukunftsweisende Ideen in die Realität übertragen. Heute zeigt Griechenland, dass es bereit ist für bahnbrechende und innovative Vorzeige-Investitionen, die die Gesellschaft bei Vernetzung, intelligenter Nachhaltigkeit und Nutzerfreundlichkeit auf eine neue Ebene bringen.”

Car-Sharing statt Vermietung

Im Mittelpunkt des Projekts steht ein völlig neues, hochmodernes Verkehrssystem mit smarten Mobilitätsdiensten wie einem ganzjährig arbeitenden, elektrischen Ride-Sharing-Dienst, der den heute noch sehr begrenzten Busverkehr attraktiver machen soll. Zusammen mit lokalen Partnern wird ein Teil der traditionellen Fahrzeugvermietung in ein Car-Sharing umgewandelt, das neben E-Autos auch E-Roller der Konzernmarke SEAT sowie E-Bikes anbietet. Allein dadurch soll die Fahrzeugflotte auf der Insel deutlich reduziert werden. Insgesamt sollen rund 1.500 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren durch rund 1.000 Elektrofahrzeuge ersetzt werden.

Wallboxen von Elli werden installiert

Mit dem Marktstart der neuen, vollelektrischen ID.-Familie bringt Volkswagen aktuell seine große E-Offensive auf den Weg. Neben dem kompakten ID.31 und dem SUV ID.42 sind in den nächsten Jahren eine Vielzahl weiterer Modelle geplant. Auch Nutzfahrzeuge der lokalen Wirtschaft sowie Behördenfahrzeuge – wie Polizei, Krankenwagen und der Fuhrpark des öffentlichen Sektors – sollen elektrifiziert werden. Volkswagen wird zudem auf der gesamten Insel die Wallboxen von Elli installieren, um eine umfassende Ladeinfrastruktur zu gewährleisten.

„Blaupause für die Volkswagen-Strategie“

Das Projekt dient als Blaupause für die Dekarbonisierungsstrategie von Volkswagen und wird daher vom unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat des Konzerns nachdrücklich unterstützt. Margo T. Oge, Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats und ehemalige Direktorin des Office of Transportation Air Quality der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency): „Der Klimawandel stellt eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit dar. E-Mobilität in Verbindung mit erneuerbaren Energien wird dazu beitragen, die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verringern. Es gibt ein Sprichwort von Aristoteles: „In unseren dunkelsten Momenten müssen wir uns konzentrieren, um das Licht zu sehen“. Das Projekt Astypalea ist ein Licht in der Dunkelheit und wird dazu beitragen, die saubere Mobilität der Zukunft aufzuzeigen.“

Ziel ist die Klimaneutralität

Die Republik Griechenland unterstützt diesen Wandel im Rahmen ihres Nationalen Energie- und Klimaplans. Der Volkswagen-Konzern bekennt sich zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Der Konzern strebt an, bis 2050 klimaneutral zu werden und hat dafür die Nachhaltigkeitsstrategie „goTOzero“ erarbeitet. Im Mittelpunkt dieser Strategie steht die größte Elektro-Offensive in der Automobilindustrie: Die Gruppe wird in den nächsten fünf Jahren rund 33 Milliarden Euro in die E-Mobilität investieren und bis 2029 etwa 75 neue Elektromodelle auf den Markt bringen. Eines der ersten Modelle ist der kompakte ID.31, der seit kurzem im Handel ist.

Viele Marken machen mit

Das Projekt auf Astypalea ist Bestandteil der “goTOzero”-Strategie und soll als Blaupause für die Dekarbonisierung der Mobilität dienen. Unter dem Dach des Konzerns beteiligen sich mehrere Marken – darunter die Marke Volkswagen, SEAT, Volkswagen Nutzfahrzeuge, der Lade- und Energiedienstleister Elli und UMI Urban Mobility International mit „We Share“.