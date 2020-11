Modehaus Hempel feiert Jubiläum in Wolfsburg

1932 gründete Fritz Hempel ein Herren- und Knabenbekleidungsgeschäft in Gifhorn. Aus den Anfängen mit gerade einmal 100 Quadratmetern Verkaufsfläche entwickelte sich ein mittelständisches Unternehmen. Fast 90 Jahre später ist das Modehaus Hempel noch immer im Familienbesitz. Vor 40 Jahren erfolgte die Eröffnung einer Filiale in Wolfsburg. Mit einer noch bis Samstag dauernden Jubiläumswoche inklusive Rabattgutscheinen, einer Verlosung und Geschenken bedankt sich das Modehaus Hempel in der City-Galerie bei seinen Kundinnen und Kunden für die Treue.

Annette Hempel ist seit 2015 Geschäftsführerin

Der Start der Jubiläumswoche am Montag fiel zusammen mit dem zweiten Corona-Lockdown. „Wir hoffen, dass die Kunden wissen, dass der Einzelhandel weiterhin geöffnet hat“, sagt Annette Hempel. Die 56-Jährige übernahm 2015 die Geschäftsführung des Unternehmens von ihrem Mann Fritz Hempel (57). Der Enkel des Firmengründers leitet die Filiale in Salzgitter, die sich auf Damenmode spezialisiert hat.

Annette Hempel zeigt Verständnis für die Unsicherheit der Kunden: „Ich kann es niemandem übel nehmen, wenn Shoppen auf der Prioritätenliste derzeit nicht oben steht.“ Hempel und ihre 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – teilweise seit mehr als 30 Jahren im Unternehmen beschäftigt – sind weiter für die Kunden da, möchten diesen „unsere Leidenschaft für Mode entgegenbringen und ein bisschen Freude schenken“. In Zeiten des Verzichts und der Zurückhaltung möchte sich der eine oder die andere vielleicht doch ein neues Kleidungsstück gönnen oder sich belohnen. „Wir tun alles dafür, dass sich unsere Kunden bei uns wohl fühlen. Wir halten alle geltenden Hygienevorschriften ein und gewährleisten ein sicheres Einkaufserlebnis“, verspricht Annette Hempel.

Einkaufen in abgesperrten Bereichen

Dazu gehört unter anderen, dass alle Angestellten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. „Das haben wir von Anfang an so gemacht. Damit wollen wir auch Respekt gegenüber unseren Kunden ausdrücken.“ Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, für den sperrt Hempel einen Markenbereich für die Zeit des Einkaufs ab. So bleibt der Abstand zu anderen Menschen auf jeden Fall gewahrt.

Kleidung wird vor die Haustür geliefert

Wer sein Zuhause nicht verlassen möchte, kann trotzdem einkaufen. Entweder man nutzt den neu gestarteten Onlineshop (www.modehaushempel.de) oder lässt sich eine „Stayhome Fashionbag“ zusammenstellen. Das Konzept dahinter: Die Kunden können per Mail angeben, welche Kleidungsstücke im Schrank fehlen. Telefonisch werden dann die Wünsche abgestimmt, ergänzt durch Fotos oder Videos. Kurz darauf steht die wiederverwendbare Stofftasche mit den individuell zusammengestellten Artikeln zur Auswahl vor der Haustür. Geliefert wird im Umkreis von 30 Kilometern von Wolfsburg. „Die Kunden können die Outfits ganz in Ruhe zu Hause innerhalb von drei Tagen anprobieren“, sagt Hempel. Umtausch oder Rückgabe der Kleidung erfolgten auch per Kurier. „Alles völlig kontaktlos.“

Seit 2001 in der City-Galerie

Ende der 1970er-Jahre entschloss sich Fritz Hempels Vater, das Unternehmen um eine Filiale in Wolfsburg zu erweitern. 1980 öffnete der für 2,5 Millionen Mark entstandene Neubau mit 1200 Quadratmetern in der Porschestraße 35. Dort befinden sich heute die Sparda-Bank und der Drogeriemarkt dm. Seit der Eröffnung der City-Galerie im Jahr 2001 ist das Modehaus dort ansässig, verdoppelte seine Verkaufsfläche auf 2500 Quadratmeter und nahm auch Damenbekleidung ins Sortiment auf. 2007 wurde das Geschäft in Gifhorn geschlossen.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung

„Es war seinerzeit auf jeden Fall die richtige Entscheidung, in die City-Galerie zu gehen“, sagt Annette Hempel. 2015 überlegte Fritz Hempel, das Geschäft zu verkaufen. „Dann kam die Idee auf, dass ich die Gesellschaft übernehmen könnte“, erinnert sich Annette Hempel. Sie unterzeichnete im Oktober 2015, kurz nach Bekanntwerden der Diesel-Affäre bei VW, einen neuen, langfristigen Mietvertrag.

Die Themen Nachhaltigkeit, Weiterführung des Servicegedankens sowie Digitalisierung sollen das Modehaus in die Zukunft tragen, sagt Annette Hempel. Die Geschäftsführerin richtet mit Blick auf das 40-jährige Jubiläum in Wolfsburg ein „herzliches Dankeschön an alle Persönlichkeiten, die Hempel geprägt und weiter entwickelt haben“.

