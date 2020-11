Wolfsburger Fotograf schließt sein Geschäft

Bitte ein Foto von Peter Churchman in oder vor seinem Fotoladen in der Porschestraße 82 machen. Er schließt den Laden im Dezember. Foto: regios24/Helge Landmann

Und wieder verlässt ein Einzelhändler die Fußgängerzone. Peter Churchman schließt sein Fotogeschäft in der Porschestraße 82 am 15. Dezember endgültig. So ganz ohne Wehmut wird der 64-Jährige den Schlüssel nicht ein letztes Mal umdrehen. „Ich wollte zwar ohnehin in Rente gehen. Aber das war eigentlich doch zu einem späteren Zeitpunkt geplant“, sagt der Geschäftsmann. Corona und die wirtschaftlichen Folgen haben ihm die Entscheidung nun abgenommen.

„Wir hatten im ersten Lockdown vier Wochen geschlossen und haben insgesamt die Hälfte unseres Umsatzes eingebüßt. Das tut schon ein bisschen weh“, berichtet Churchman. Die Lage im südlichen Bereich der Fußgängerzone ist eigentlich nicht schlecht. Die unmittelbare Nähe zum Rathaus ergänzt das Geschäft um die Passbilder, die für neue Pässe oder Führerscheine benötigt werden. Und: Die Planungen von Investoren werden den Bereich bald noch aufwerten. Doch die Zeiten für Anbieter des klassischen Foto-Sortiments sind sehr viel härter geworden in den vergangenen Jahren. Onlinedienste und große Discounter sind seit dem Siegeszug der digitalen Fotografie und leistungsstarker Handys zu nahezu übermächtigen Konkurrenten von Einzelhändlern und Einzelkämpfern wie Churchman geworden. 26 Jahre hat der gebürtige Engländer, der seit 1965 in Deutschland lebt, in der Porschestraße durchgehalten. Wer daran vorbeiging, spürte immer auch einen Hauch der Faszination, die die Fotografie seit ihren Anfängen auf Menschen ausgeübt hat. Churchman hatte beispielsweise eine ansehnliche Sammlung alter Fotoapparate aufgebaut und eine Auswahl in der Auslage präsentiert. Die Modelle waren allesamt unverkäuflich. Nun wird der Fotograf, der mit seiner Familie in Schöppenstedt lebt, zumindest darüber nachdenken, ob er einige Stücke doch veräußert