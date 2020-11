Viele Produktionsmitarbeiter von Volkswagen können ihre November-Wochenenden wieder neu verplanen. Eigentlich waren für den Rest des 4. Quartals noch jede Menge Extraschichten geplant. Doch jetzt überraschte das Unternehmen mit einer Mitteilung, die es in sich hat.

Betroffen sind die Samstag-Frühschichten

Volkswagen sagte nämlich die meisten Samstag-Extraschichten im November wieder ab. Konkrete Gründe nannte das Unternehmen dafür bislang nicht. Es ist nur die Rede von einer „veränderten Programmsituation“. Nach unbestätigten Informationen unserer Zeitung soll die Absage aber an nicht ausreichender Teileversorgung liegen.

Späterer Beginn in den Sonntag-Nachschichten

Betroffen sind Samstag-Frühschichten an den Montagelinien 2 und 3 der Fertigung 1 sowie die Montagelinie 4 in der Fertigung 2 inklusive Karosseriebau, Lackiererei und die angrenzenden Bereiche. Die geplanten Sonntag-Nachtschichten im November beginnen an den oben genannten Montagelinien jeweils erst um 22.30 Uhr.

Über die Dezember-Fahrweise wird separat entschieden

Das Unternehmen war auch dank der seit Oktober vereinbarten Sonderschichten bislang auf einem guten Weg, der im Herbst gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden und die während der Coronapause nicht gebauten Einheiten jetzt zu produzieren. Warum es jetzt möglicherweise zu einem Materialengpass gekommen ist, lässt sich nur spekulieren. Die Lieferketten seien trotz der in ganz Europa ansteigenden Coronafälle stabil, hatte das Unternehmen in der Vorwoche bestätigt. Zudem hatte VW allein in Wolfsburg rund 300 Zeitarbeitnehmer befristet eingestellt, um den Produktionsrückstand aufzuholen. Über die Fahrweise im Dezember wollen Unternehmen und Betriebsrat separat nach Marktlage entscheiden.

