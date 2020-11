Wolfsburger Tiefgarage: Diebe stehlen alle Räder eines T-Roc

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag alle vier Räder von einem in der Lessingstraße geparkten PKW. Der Besitzer hatte das SUV der Marke Volkswagen vom Typ T-Roc am Freitag gegen 18 Uhr in einer Tiefgarage geparkt. Am frühen Samstagmorgen, um 5.30 Uhr, wurde dann von einem Anwohner der Polizei gemeldet, dass der PKW auf Steine aufgebockt wurde und Diebe alle vier Räder entwendet hätten.

Es handelt sich um hochwertige Alufelgen Bei den Rädern handelt es sich um hochwertige, originale, schwarze Alu-Felgen in 19 Zoll Größe mit entsprechender Bereifung. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Da die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben dürften, werden Zeugen, die verdächtige Personen oder PKW im Bereich des Tatorts gesehen haben, gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05361-4646215 in Verbindung zu setzen.