Friseur-Attacke: 22-jähriger Wolfsburger muss doch nicht Haft

Der Angeklagte (Mitte) und sein Verteidiger Oguz Ögüt (links) und ein Dolmetscher am Dienstag vor dem Landgericht.

Wolfsburg. Im Streit um einen Praktikumsplatz griff der Angeklagte einen Salonchef an. Das Amtsgericht hatte ihn zu 16 Monaten Haft verurteilt.

Im Streit um einen Praktikumsplatz hatte im Mai 2019 ein 22-jähriger in einem Friseursalon in Detmerode erst den Geschäftsinhaber attackiert und danach im Laden gewütet. Das Amtsgericht Wolfsburg verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von 16 Monaten – ohne Bewährung. Dagegen legte er Rechtsmittel ein und hatte damit Dienstag in zweiter Instanz vor dem Landgericht Braunschweig Erfolg.

Der Angeklagte ist Iraker und war Ende 2015 mit der Familie nach Deutschland gekommen. im Gegenzug für Sozialleistungen verlangte das Jobcenter von ihm, dass er sich in Wolfsburg nach einem Praktikum umschaut und seine Anfragen dokumentieren lässt. Sein Bruder setzte sich für ihn bei dem Besitzer (50) des Friseursalons ein und log, der Angeklagte beherrsche die orientalische Fadentechnik, mit der Gesichtshaar entfernt werden kann. Nicht nur wegen der Lüge war der Ladeninhaber unzufrieden, sondern auch, weil der Angeklagte mit fünf Tagen Verspätung bei ihm auftauchte. Als der Angeklagte die Bestätigung fürs Jobcenter verlangte, schickte der 50-Jährige ihn weg. Der Angeklagte wütete im Friseursalon und war Haarschneidemaschinen durch die Ladenscheibe. Das Foto stammt vom Tatort. Foto: Hendrik Rasehorn Zwei Stunden später kehrte der 22-Jährige zurück, seine Stimmung war aggressiv, berichteten Zeugen. Als er auf den Ladeninhaber traf, packte er ihn am Kopf und schlug den durch eine Glasscheibe. Dann verprügelte und schlug er Jüngere den Älteren, verpasste ihm schließlich mit einem spitzen Gegenstand – vielleicht ein Messer oder eine Schere – eine lange Wunde im Gesicht. Der blutüberströmte Friseur flüchtete aus seinem Laden, schloss hinter sich dir Tür ab. Drinnen randalierte der Angreifer, griff sich unter anderem Haarschneidemaschinen und warf die durch die Scheiben, wobei Apparate und Glas zerstört wurden. Der Schaden beträgt weit über 1000 Euro. Bevor die Polizei kam, flüchtete der Täter. Er wurde später in seiner Wohnung gestellt. In erster Instanz vor dem Amtsgericht behauptete der Angeklagte, er hätte sich ja nur gewehrt, ein Messer sei nicht im Spiel gewesen. Ein Wort der Entschuldigung kam ihm nicht über die Lippen und stattdessen nahm er die Urteilsverkündung mit einem Grinsen zur Kenntnis. Zum einen wegen der Brutalität der Tat und möglicher Wiederholungsgefahr, zum anderen um das Vertrauen der Gesellschaft in die Rechtsordnung zu stärken, verurteilte ihn das Amtsgericht zu einer Haftstrafe. Vor dem Landgericht räumte der Angeklagte seine Schuld nun vollumfänglich ein und entschuldigte er sich dann doch – ohne Grinsen beim Opfer. Der Friseur schlug die Entschuldigung aber aus. Nach dem Vorfall blieb laut seiner Aussage die Kundschaft weg. Den Schaden hat der Angeklagte bis heute nicht ersetzt. Der Staatsanwalt als auch Nebenklagevertreter beharrten auf einer Haftstrafe ohne Bewährung. Das Landgericht folgte aber dem Antrag der Verteidigung: 16 Monate Haft – mit Bewährung. Das Geständnis sei zwar taktischer Art, stellte die Vorsitzende Richterin fest, die Sozialprognose des Irakers, der Integrationskurse besucht, aber gut. „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es keinen zweiten Gewaltausbruch geben wird. Eine Freiheitsstrafe ist nicht geboten.“ Nach seinen Zukunftsplänen befragt erklärte er: „Ich möchte eine Ausbildung bei der Bank machen.“ Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft aktuell wegen Sozialleistungsbetrugs. Lesen Sie mehr über die Friseur-Attacke Wolfsburg- Prozess um Gewaltausbruch in Frisörsalon beginnt Streit im Friseursalon in Wolfsburg – Mann wird verletzt