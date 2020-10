Traditionelle und lieb gewonnene Bräuche fallen in diesem Jahr dem Coronavirus zum Opfer. Dazu gehören die Laternenumzüge der Kindergärten und Kirchengemeinden im November. Aber auch Halloween am 31. Oktober erfährt nicht die Bedeutung der Vorjahre.

Das Verkleiden als Skelett, Monster oder Vampir erfreute sich in den vergangenen Jahren nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen immer größerer Beliebtheit. In manchen Wolfsburger Stadtteilen zogen hunderte Kinder durch die Straßen, klingelten an den Haustüren und drohten: „Süßes, sonst gibt’s Saures“.

„Ich geh’ mit meiner Laterne“ – in der Gruppe aber wohl erst im nächsten Jahr wieder. Foto: Patrick Seeger / dpa

Angesichts steigender Corona-Fallzahlen sollten Familien in diesem Jahr lieber im kleinen Kreis daheim feiern, meint Wolfsburgs Stadträtin Iris Bothe und greift damit einen Vorschlag der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey auf.

„Ich würde den Kindern gerne das Vergnügen gönnen, gerade weil sie seit Monaten mit vielen Einschränkungen in ihrem Alltag leben müssen und auch weiterhin leben werden. Doch das Ansteckungsrisiko einer Süßigkeiten-Tour ist einfach zu hoch“, schreibt Bothe in einem Elternbrief und rät dringend dazu, den Brauch ausfallen zu lassen.

„Niemand weiß, ob nicht vielleicht ein Risikopatient die Tür öffnet und sich der Gefahr aussetzt, sich mit Covid-19 anzustecken. Das möchte sicherlich niemand riskieren“, so Bothe weiter.

Kitas bieten Alternativprogramm

Ein Fest, auf das sich jedes Jahr zahlreiche Kinder freuen, steht am 11. November an: Rund um den Martinstag veranstalten viele Kindertagesstätten Laternenumzüge. Üblicherweise. Doch auch diese fallen aufgrund der Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum aus.

Die Einrichtungen haben sich stattdessen ein Alternativprogramm ausgedacht. „Um alle zu schützen, haben wir die Entscheidung, dass nicht nur das Laternenfest, sondern auch Andachten ausfallen, vor einigen Wochen getroffen“, berichtet Melanie Piekac, Leiterin der katholischen Kita St. Franziskus in Westhagen. Stattdessen ließen die Mitarbeiter die Kinder entscheiden: Was wollt ihr machen? Was wünscht ihr euch? „Wir wollten die Mädchen und Jungen teilhaben lassen. Um das Teilen geht es schließlich auch in der Martinsgeschichte“, erklärt Piekac. Und so sind ganz unterschiedliche Ideen entstanden: Eine Gruppe etwa möchte ein Theaterstück spielen, eine andere hat sich gewünscht, Fackeln zu basteln. Eine tolle Idee, findet Piekac.

Laternen basteln

Die Eltern sind bei den Umsetzungen in diesem Jahr natürlich außen vor – auch in der DRK-Kita Sandkamp. „Im Krippenbereich beschäftigen sich die Kleinen eine Woche lang mit dem Thema Laterne. Mit passenden Spielen und Geschichten und natürlich dem Basteln von Laternen“, berichtet Leiterin Elena Ganski. Ein Fest wird es dabei nicht geben. Für die Kindergartenkinder wird es eine Lichterstunde geben. Die Mädchen und Jungen basteln verschiedene Lichter, die dann im Garten aufgestellt werden. Für die Kinder gibt es dann eine kleine Lichterstunde, wenn es zu dämmern beginnt – ohne Eltern. „Die Kinder können dann ihre Laterne mitbringen und verbringen Zeit miteinander“, erzählt Ganski.

