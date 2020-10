Wolfsburger Hotelier: „Man nimmt Kredit auf, um zu überleben“

Neuhaus. Der Hotelier Christian Rohde aus Neuhaus appelliert in einem Gespräch an die Solidarität der Gesellschaft.

In diesem Jahr wollte Christian Rohde eigentlich den 30. Geburtstag seines Hotels An der Wasserburg in Neuhaus feiern. Corona machte dem 58-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Die Pandemie zwang ihn zu einschneidenden Maßnahmen, brachte aber auch, wie er es nannte, ein zartes Pflänzchen der Hoffnung hervor. Der neuerliche Lockdown für die Hotellerie und Gastronomie jedoch vernichtet dieses mit einem Handstreich. Rohde richtet im Gespräch mit unserer Zeitung einen emotionalen Appell an die Menschen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Christian Rohde schießen Tränen in die Augen

Wer Christian Rohde erlebt, sieht einen immer lächelnden Menschen vor sich, den nichts umhauen kann. Doch der Schein trügt. Auf die Frage, wie er privat mit der Situation umgehe und all das verarbeite, schießen ihm Tränen in die Augen: „Ich bin ein positiv denkender Mensch, aber das geht nicht vorbei. Sie wachen nachts auf, das kann man nicht einfach so ausschalten“, sagt er.

Mit dem Lockdown im März stürzten seine Umsätze ab: „Wir hatten 90 bis 95 Prozent Verlust“, erklärt der Hotelier, und. „Das fangen sie mit der Gastronomie nicht mehr ab.“ Seine Klientel waren Geschäftsreisende, die großen Beraterfirmen, viele im Auftrag von Volkswagen. „Die sind mit dem Lockdown auf einen Schlag weggeblieben“, so Rohde. Diese Kundengruppe habe das Hotel getragen. „Das sind Gäste, die ein bis zwei Tage bleiben. Aber an diesen beiden Tagen haben wir unser Geld verdient.“ Dass diese Zeiten einmal zurückkehren, glaubt Rohde nicht. „Nein, Corona hat eine Veränderung in der Arbeitswelt gebracht, Homeoffice, Online-Konferenzen.“

„Das war ein Hoffnungsschimmer“ – der ist mit dem Beherbergungsverbot erloschen

Nach den Lockerungen für Gastronomie und Hotellerie wuchs ein zartes Pflänzchen heran: Die Kurzzeitreisenden. Auch das Hotel An der Wasserburg profitierte davon, denn: „Wir haben gegenüber den Stadthotels mit Nähe zum Bahnhof zwar nicht die Laufkundschaft. Allerdings sind wir sehr breit aufgestellt. Hier finden Hochzeiten, Tagungen, gastronomische Events mit der Grillakademie statt. Wir haben Essen à la carte, ein Gourmetrestaurant, und wir bieten Wellness“, zählt der Gastronom auf. Tatsächlich seien anstelle der Businessreisenden nun deutlich mehr Privatreisende gekommen: „Na ja, die Kurz-mal-weg-Gruppe.“ Erwähntes Geldverdienen verschob sich von zwei Tagen in der Woche auf das Wochenende, zum schmaleren Kurs und bei Mehraufwand, aber immerhin: „Das war ein Hoffnungsschimmer.“ Der ist mit dem kurzzeitigen Beherbergungsverbot erloschen, und das zarte Pflänzchen gibt es nicht mehr. „Das hat uns ganz viele Stornierungen mit erheblichem Schaden eingebracht“, so Rohde.

Auf 1000 Quadratmetern Gastronomiefläche bewirtet er 10 bis 20 Menschen am Tag

Wie drastisch die Einschnitte waren, zeigen auch diese Fakten: Auf 1000 Quadratmetern Gastronomiefläche bewirtet er in diesen Tagen maximal 10 bis 20 Menschen am Tag, wenn überhaupt. Sein Team musste er drastisch reduzieren, erst von etwa 60 auf 20, und nun erneut um die Hälfte auf zehn Kräfte. „Ich sehe keine Perspektive“, begründet er, wohl wissend, dass etwa Entlassungen gern ein negatives Image nach sich ziehen. Natürlich, sagt er, habe der Staat wirklich gut geholfen. Diese Mittel reichten jedoch nicht aus, also habe man erst vom Ersparten gelebt. Im Juni nahm er einen KfW-Kredit auf, um seinen Betrieb am Leben erhalten zu können. „Irgendwann kommt die Hausbank und fragt, wie es weitergehen soll“, sagt er.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Und wie geht es weiter? Rohde wird deutlich: „Haltet euch an die Regeln. Wir machen alle dicht, weil sich ein paar wenige unsolidarisch verhalten. Nutzt das Angebot der Gastronomie, den Bringdienst oder Take-away. So könnt ihr das System retten.“ Ein System, das es nach der Pandemie so kaum mehr geben wird, denn nach dem Gespräch mit Christian Rohde stand die Entscheidung in Berlin fest: Die Gastronomie muss in den zweiten Lockdown.

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick