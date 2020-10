Wenn es alles nicht so traurig wär, könnte man lachen drüber. Voilà, ein Auszug aus dem aktuellen Corona-Amtsblatt der Stadt, datiert am 27. Oktober. § 3, Schulen: „Schulsport ist möglichst nicht mehr in der Halle durchzuführen, sondern so lange wie möglich im Freien, beziehungsweise im Schwimmbad.“ Genau. Und deshalb werden ab kommende Woche die Bäder geschlossen. Hä?

Ach klar, die Freibäder werden wieder geöffnet! Natürlich. Hätte ich gleich drauf kommen können. Dusselig. Ja, man muss schon obacht geben in diesen Zeiten. Erst die Lockerungs-Orgien der Länderchefs, die der Kanzlerin so gar nicht gefielen. Frei nach dem Motto: Der Papi ist uns der liebste, der am meisten durchgehen lässt. Nun spielen dieselben Länderfürsten den Bürgern geschickt den Ball vor die Füße, die sich ermuntern lassen hatten, durchs Land zu reisen - in Hotspots. Das war aber auch frech von ihnen. Den Bürgern.

Und jetzt? Möglichst ALLES im November zumachen, so die Parole. Wegen Weihnachten. Weil wir dann ohne die Gesellschaft von Covid das Fest feiern können. Aha.

Frage: Was ist in den Behörden und auch in unserem Parlament veranlasst worden, um der Pandemie wirkungsvoll die Stirn zu bieten? Was hat man getan, um Personal zu gewinnen, um Uneinsichtige rauszufiltern? Um Busfahrer für mehr Busse zu gewinnen, um mehr Züge einsetzen zu können, damit die Abstände eingehalten werden. Was, um die Aerosole rauszufiltern? Fenster auf in Schulen und Heizpilze für die Gastronomie ist ein bisschen wenig, finde ich.

Ach klar, der Rettungsschirm. Den hätte ich ja fast vergessen. Für … für… Ich spreche es besser nicht aus. Oder frage mal unsere Gastronomen, Solo-Selbstständigen, was bei ihnen so angekommen ist.

Nun aber Konzentration und Fokus auf die kommenden Wochen. Schließlich gibt es genug Länder, die viel härter getroffen sind vom Lockdown. Blöd nur, dass wir uns ja gern als Musterschüler geben.