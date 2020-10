VW-Boss an Betriebsratschef: „Steht Ihnen gut“

Produktwerbung ist seit geraumer Zeit Chefsache bei Volkswagen. Dass Konzernchef Herbert Diess sich auf seinem persönlichen LinkedIn-Account zu den Erzeugnissen des Hauses und zu allgemeinen Themen rund ums Unternehmen äußert, ist bekannt. Nun könnte daraus ein unterhaltsames Dialog-Format werden. Diess und Betriebsratschef Bernd Osterloh spielen auf dem Karriere-Netzwerk nämlich aktuell Doppelpass. Es geht um den ID.4, der noch gar nicht auf dem Markt ist, den Osterloh aber bereits gefahren ist. Und so ganz nebenbei sollen damit wohl nicht nur die Kunden begeistert werden, sondern auch die eigenen Mitarbeiter. Beispielsweise Dienstwagenberechtigte. Doch gibt es schon genügend E-Fahrzeuge für sie?

„Für mich auf Touareg-Niveau“

„Dieses Wochenende bin ich mit einem ID4 unterwegs. Die Größe des Innenraums ist beeindruckend, für mich auf Touareg-Niveau. Das Außendesign passt sehr gut zu unserer SUV-Strategie der Marke Volkswagen. Ich persönlich würde eine dunkle Außenfarbe bevorzugen“, postete Osterloh. Die Antwort von Diess ließ nicht lange auf sich warten: „Steht Ihnen, Bernd Osterloh! Innenraum auf Touareg-Niveau – richtig. Dann kann man doch verkraften, dass wir den V8-Touareg nicht mehr lange im Angebot haben. Steigen Sie jetzt schon auf einen schönen nachhaltigen ID.4 um. Wäre ein starkes Signal.“

Antreiber Diess fordert Klima-Ziele

Womit wir beim eigentlichen Thema wären. Zwar fahren die prominenten Volkswagen-Exponenten munter und emissionsfrei durch die Gegend. Die zentrale Frage aber ist, wann nun auch alle Dienstwagenberechtigten endlich auf Elektrofahrzeuge umsteigen.

Auch dazu hat Diess ja immer wieder klare Aussagen getätigt. Zudem preschte er gerade wirtschaftspolitisch nochmals vor und verlangte ein Bekenntnis der Branche zu schärferen EU-Klimazielen. Das wäre für einen Top-Manager von Volkswagen vor Jahren ein schweres Sakrileg gewesen. Statt die EU in ihrem Green-Deal-Kurs zu bestärken, hätten die Autolobbyisten in Brüssel wahrscheinlich die schwersten Geschütze aufgefahren und ihre Arsenal der Beeinflussung bis zum Äußersten ausgereizt, um striktere Vorgaben für ihren Sektor zu verhindern. Herbert Diess hingegen gibt den Antreiber und das Zugpferd der Klimawende in einer Person. Nun muss ihm nur noch der Erfolg seiner Elektrostrategie Recht geben.

„Wir machen gute Fortschritte bei der Umstellung“

Hohen symbolischen Wert hat in diesem Zusammenhang die Umstellung der großen Dienstwagenflotte auf Elektrofahrzeuge. Wie weit ist Volkswagen bei der Umsetzung gekommen? „Wir machen gute Fortschritte bei der Umstellung. Der ID.3 ist als Dienstwagen besonders beliebt. Unsere Führungskräfte sollen mit gutem Beispiel vorangehen und intern vorleben, was wir im Markt erreichen wollen und wie es geht“, lautete die Antwort von VW auf eine Anfrage unserer Zeitung. Mit Zahlen unterlegen kann das Unternehmen diese Feststellung derzeit nicht.

Wer nicht umsteigt, der muss zahlen

An der fehlenden Motivation der Mitarbeiter/innen kann es nicht liegen. Die über 80.000 Dienstwagenberechtigten in Deutschland müssen nämlich auf Elektromodelle oder Hybride umsteigen. Wer vorerst weiter mit Benzinern oder Dieseln unterwegs ist, der führt schon ab September pauschal 15 Euro im Monat dafür ab. Diess verbindet mit dieser Neuregelung offenbar auch die Hoffnung, dass seine Elektrostrategie tiefer in der Belegschaft verwurzelt wird. Der Top-Manager hat entschieden, dass nur die massenhafte Elektrifizierung der Volkswagen-Flotte noch in diesem das Unternehmen vor hohen Strafzahlungen wegen Nichteinhaltung der neuen CO2-Werte bewahren kann.

„Der Ausstoß der Dienstwagen lag bislang bei durchschnittlich 137g CO2/km – deutlich mehr als der Durchschnitt bei den Autos, die wir 2020 in Europa verkaufen wollen. Das geht nicht! Wir müssen intern vorleben, was wir im Markt erreichen wollen und wie es geht. Wie machen wir das? Durch schnelle Elektrifizierung werden wir bis Ende des Jahres auch mit unserer Dienstwagenflotte unser EU-Flottenziel von 97g unterschreiten“, hat Diess schon vor Monaten versprochen.

Andererseits hat die hohe Umweltprämie die Kundennachfrage nach genau diesen Modellen angeheizt. Da darf man gespannt sein, welche Zielgruppe Priorität genießt. „Vorführwagen“ sind aber zumindest für die vorbildlichen Chefs derzeit noch drin.