Kommt jetzt die Maskenpflicht an Wolfsburgs Schulen?

In Wolfsburg liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 47,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ab einem Wert von 50 gilt eine Stadt oder eine Region als innerdeutsches Risikogebiet. Das könnte auch Auswirkungen auf die Wolfsburger Schulen haben. Bislang hat die Stadt lediglich die Empfehlung ausgesprochen, im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Hauptschule Fallersleben setzt Empfehlung um

In einigen Wolfsburger Schulen tragen Schüler und Lehrer anders als vor den Ferien seit diesem Montag auch im Unterricht bereits Mund-Nasen-Schutz. Zum Beispiel an der Hauptschule Fallersleben. Dort hofft Schulleiter Rüdiger Czubba, so das Ansteckungsrisiko einzudämmen, das von Schülerinnen und Schülern ausgehen könnte, die sich in den Herbstferien in innerdeutschen Corona-Hotspots aufgehalten haben. Am Gymnasium Fallersleben gilt die Empfehlung der Stadt, im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Manche Schüler hielten sich daran, andere nicht.

Am Theodor-Heuss-Gymnasium, wo darüber hinaus der gesamte siebte Jahrgang sowie einige Lehrer voraussichtlich noch bis einschließlich Dienstag wegen mehrerer Coronafälle in Quarantäne sind, behalten jetzt fast alle Schüler und Lehrer den Mund-Nasen-Schutz an ihren Plätzen auf. Wolfsburgs Schuldezernentin Iris Bothe hatte die weiterführenden Schulen in der zweiten Ferienwoche angeschrieben und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht empfohlen. THG-Leiterin Katrin Gaus hat diese Empfehlung gegenüber Schülern, Eltern und Lehrern ausdrücklich nur als Bitte formuliert, berichtet aber von einer positiven Resonanz auf die freiwillige Maßnahme: „Das machen fast alle“, sagt die Rektorin. Lediglich drei Eltern hätten ihr geschrieben, sie wollten nicht, dass ihr Kind im Unterricht Maske trägt. „Das ist ihr gutes Recht“, so Gaus.

Wolfsburgs Schulelternratsvorsitzender Alexander Paul kritisiert die „Rumeierei“ des Kulturministeriums im Bezug auf die Maskenpflicht im Unterricht. „Es sollte klare Verhältnisse geben: Jeder trägt eine Maske.“ Paul hofft, dass der Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrecht erhalten werden kann.

Warme Kleidung und Decken

THG-Leiterin Katrin Gaus hat in Elternbriefen außerdem dazu angeregt, den Schülern warme Kleidung und gegebenenfalls Decken mitzugeben, weil es beim vom Kultusministerium empfohlenen 20-minütlichen Stoßlüften schon einmal frisch in den Unterrichtsräumen werden kann. Insgesamt also recht ungewohnte Lernbedingungen, und dennoch sagt Gaus: „Wir hoffen alle, dass wir weiterhin Präsenzunterricht machen dürfen.“

Mehrere negative Testergebnisse am THG

Ein Schüler des THG war in den Herbstferien positiv auf Corona getestet worden, ebenso wie anschließend zwei Mitschüler, mit denen er näheren Kontakt hatte. Nach Wissen der Schulleiterin haben seitdem mehrere Lehrer und sehr viele Jugendliche die Nachricht erhalten, dass sie nicht infiziert sind. Andere warten noch auf ihre Testergebnisse, die eventuell am Dienstag eintreffen.

