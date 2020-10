50 Jahre Blickpunkt Fallersleben – voller innovativer Aktionen

Die Grundidee stand fest: Übers Wochenende sollte reingefeiert werden. Doch wie schon das 45. Altstadtfest musste wegen der Corona-Pandemie nun auch das Fest zum Jubiläum der Fördergemeinschaft Blickpunkt Fallersleben vom 23. bis 26. Oktober ausfallen. Am Montag vor 50 Jahren wurde die Werbegemeinschaft gegründet. Unsere Zeitung traf sich stattdessen am Geburtstag mit drei bekannten Mitgliedern zum Gespräch über ungewöhnliche Aktionen, eher unbekannte Anekdoten und einiges mehr.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Ehrenpräsident Karl Kiene (77), Vorsitzender Otto Saucke (59) und der ehemalige Geschäftsführer Wolfgang Jacob (71) haben zusammengerechnet viele Jahrzehnte Vorstandsarbeit geleistet. Sie sprechen über...

… die Namensgebung für die Vereinigung der Geschäftsleute

„Wir hatten damals im Vorfeld schon mehrmals zusammengesessen. Der Anstoß zur Gründung kam dann von Bürgermeister Erich Netzeband“, erinnert sich Karl Kiene. Zunächst gab sich die Arbeitsgruppe die sperrige Bezeichnung „Vereinigung für wirtschaftlichen Fortschritt“. „Unser heutiger Name ist dann durch Zufall entstanden. Irgendwer meinte, dass Fallersleben im Blickpunkt stehen sollte.“ So habe sich der Name verfestigt.

… das spontane erste Altstadtfest

„Das erste Altstadtfest fand in absoluter Improvisation statt“, erzählt Kiene schmunzelnd. Die Bühne wurde in der Kiene’schen Tischlerei aus Bauholz zusammengezimmert und stand vor der Germania-Statue am Denkmalplatz. Wegen der mäßigen Tragfähigkeit mussten sich einige Musiker des Heeresmusikkorps I aus Hannover neben der Bühne postieren. Das Orchester hatten die findigen Altstadtfest-Macher der ersten Stunde mit dem Aufhänger nach Fallersleben gelockt, 135 Jahre „Lied der Deutschen“ zu feiern. Kiene weiter: „Weil wir keine Buden hatten, haben wir lange Tische hingestellt. Darauf standen die vorgeschenkten Biergläser. Und als wir dann einen kräftigen Regen kriegten, waren die Gläser voll.“

… einen sehr ausdauernden Künstler auf dem Altstadtfest

„Vor vielen Jahren hatten wir noch eine Bühne vor dem Rondell in der Westerstraße“, erzählt Saucke. „Dort spielte der Alleinunterhalter Toni bayerische Musik und wollte einfach nicht aufhören. Irgendwann war’s halb zwei in der Nacht – da hab ich ihm den Strom abgeschaltet.“

… immer ausuferndere Wünsche von Altstadtfest-Bands

„Die Ansprüche mancher Künstler auf dem Altstadtfest sind immer weiter hochgegangen – bis hin zum veganen Catering“, erzählt Saucke kopfschüttelnd. „Einmal sollte ein weißes Handtuch für jedes Bandmitglied bereitliegen“, ergänzt Kiene. Und Jacob sagt: „Dabei waren in den ersten Jahren viele Gruppen begeistert, wenn sie überhaupt hier spielen konnten. Die haben für den Auftritt 900 D-Mark bekommen und mussten davon noch eine Musikanlage mieten.“

… über Pionierarbeit in der Region

„Wir hatten das erste Altstadtfest in ganz Niedersachsen, zusammen mit Göttingen“, betont Kiene. Heute sei es das am längsten durchgehend veranstaltete, weiß Saucke. „Und wir hatten 1995 auch den ersten verkaufsoffenen Sonntag in der Region, den Kartoffel-Sonntag“, erinnert sich Jacob stolz.

… eine völlig zugeschneite Altstadt in einem extremen Winter

„Die Schneeräumaktion 1978 war eine positive Aktion für die Solidarität“, sagt Kiene. „Die Bauern Heinrich Bäumann und Wilhelm Lange sind mit ihren Traktoren gekommen, haben die Schneemassen beiseite geschoben und zum Schützenplatz transportiert. Fast alle Geschäftsleute haben mitgefegt, damit die Kunden wieder in die Läden konnten.“ Nur die Stadt sei damals pikiert gewesen, weil der mit Streusalz kontaminierte Schnee ungefragt am Freibad abgeladen wurde.

… wechselnde Namen und Örtlichkeiten für Weihnachtsmärkte

Die erste öffentliche Aktion war zwei Jahre nach der Gründung ein Weihnachtsmarkt vor der Schlosstreppe. 2016 startete der Blickpunkt eine erfolgreiche Wiederbelebung: Nach dem Fallersleber Weihnachtszauber Anfang der 2000er-Jahre, dem viele Jahre ausgerichteten Weihnachtstreff und zuletzt der Winterwelt wurde nach einigen Jahren Pause der Weihnachtstreff wiederbelebt. Ob dieser 2020 stattfinden kann, ist noch unklar.

… sehr ausdauernde Vorstandsmitglieder

Karl Kiene war 1970 Gründungsmitglied, hob 1976 das Altstadtfest mit aus der Taufe und lenkte von 1979 bis 2016 die Geschicke des Blickpunkts. Er schob zusammen mit Wolfgang Jacob viele erfolgreiche Aktionen an, der von 1979 bis 2006 Geschäftsführer war. Dienstältestes aktuelles Vorstandsmitglied ist Otto Saucke, seit rund 30 Jahren dabei und seit 2016 Vorsitzender. Fast 30 Jahre hat Saucke mit dem 2019 gestorbenen Jürgen Rückert im Blickpunkt-Vorstand gearbeitet, der stets zweiter Vorsitzender war, bis er sein Amt 2014 abgab. Ebenfalls sehr lange im Vorstand engagiert waren unter anderem Renate Krüger, Hinrich Böllhoff und Rüdiger Irmler, erinnert sich Wolfgang Jacob.

… aktuelle Herausforderungen mit und ohne Corona

„Es ist immer unser Bestreben gewesen, neue und junge Mitglieder zu gewinnen“, sagt Otto Saucke. Karl Kiene habe stets die Marke von 100 Mitgliedern vorgegeben. Aktuell hat der Blickpunkt rund 85 Mitglieder, nach einigen Ausritten, beispielsweise durch Geschäftsaufgaben. Im Vorstand sind jüngere Mitglieder nachgerückt.

Trotz der Corona-Pandemie steckt die Fördergemeinschaft den Kopf nicht in den Sand. Grundsätzlich werden weiterhin Veranstaltungen geplant, beispielsweise als nächstes der Weihnachtstreff. Die Devise des Vorsitzenden: „Man muss ein Konzept aufstellen und das dann an die aktuell gültigen Regeln anpassen.“

Anfänge vor 50 Jahren

Als sich der Blickpunkt am 26. Oktober 1970 im Klubzimmer des Fallersleber Ratskellers gründete, wurde der Drogist Fritz Hasenbein zum ersten Vorsitzenden gewählt. Ihm folgten später Heinz Kucharzik, dann Karl Kiene und der aktuelle Vorsitzende Otto Saucke.

Auf Initiative von Bürgermeister Erich Netzeband und Fallersleber Gewerbetreibenden wurde die Vereinigung gegründet mit dem Ziel, den Standort Fallersleben als Einkaufsstadt für Handel und Gewerbe interessanter zu gestalten und für Käuferschichten in Fallersleben und Umgebung attraktiver werden zu lassen. Die Fördergemeinschaft versteht sich aber auch als Interessengemeinschaft gegenüber Behörden und Institutionen.

Jahresversammlung erneut abgesagt

Die für Dienstag, 27. Oktober, geplante Jahresversammlung hat der Blickpunkt wegen der Corona-Krise und der aktuell stark steigenden Infektionszahlen erneut abgesagt. Sie soll später nachgeholt werden.

Lesen Sie auch:

Hier lesen Sie mehr zum Thema Corona: