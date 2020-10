Stadt Wolfsburg rechnet für Montag mit Inzidenzwert von 35

Die Stadt Wolfsburg hat am Wochenende keine neuen Corona-Infektionszahlen gemeldet, der Inzidenzwert in Wolfsburg lag am Freitag bei 33,5. Dezernentin Monika Müller teilt jedoch auf Nachfrage am Sonntagabend mit: „Wir bekommen am Montag sicherlich noch positive Testergebnisse vom Wochenende, so dass der Inzidenzwert 35 dann wahrscheinlich erreicht wird. Sollte das eintreten, werden wir selbstverständlich im Krisenstab entsprechende Maßnahmen diskutieren und auf den Weg bringen.“

Zudem sollen, so Müller, auch in den weiterführenden Schulen Masken durchgängig getragen werden, zumindest in den nun für die Infektionsgeschehnisse maßgeblichen beiden Wochen nach den Herbstferien. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Der Krisenstab wird am Montag über entsprechende Maßnahmen diskutieren Stand Freitag gibt es 58 akute Coronafälle im Stadtgebiet. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich 42 Personen mit dem Coronavirus, sieben von ihnen seit Donnerstag. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit 530. Davon genesen sind mittlerweile 420, verstorben an oder mit dem Virus 52 Bürger. 58 aktuelle Fälle gibt es im Stadtgebiet Wolfsburgs.

