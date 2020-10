Birgit Brenner erhält Kunstpreis der Stadt Wolfsburg

Obgleich voll besetzt, nehmen nur ausgesucht wenige Gäste am Sonntagmittag im Gartensaal des Schlosses Wolfsburg an der Verleihung des Kunstpreises „Junge Stadt sieht junge Kunst“ teil, unter anderem Italiens Generalkonsul Giorgio Tabori, Ehrenbürger Udo-Willi Kögler sowie Stefan Krieger, städtischer Geschäftsbereichsleiter Kultur. Corona diktiert alles. Es gilt, Ansteckungen zu vermeiden und doch Birgit Brenner den mit einem Preisgeld von 10.200 Euro, der Ausstellung „Promise Me“ sowie einem Kunstbuch, insgesamt also rund 100.000 Euro, dotierten Preis offiziell zu übergeben. Oberbürgermeister Klaus Mohrs vollzieht „mit großem Stolz“ die Aushändigung der Urkunde.

Er betont, dass Wolfsburg 1958, anlässlich des 20-jährigen Bestehens, diesen „heute mit der Auszeichnung Junger Westen der Stadt Recklinghausen ältesten Förderpreis“ von Künstlern in ihrer Entwicklung aufgelegt hat. Der Preis verknüpfe, so Kulturdezernent Dennis Weilmann, Tradition, wie das Renaissance-Schloss als Vergabeort, mit der Modernität der Industriestadt. Der Kunstpreis habe, betonte Hans-Joachim Throl, Vorsitzender des Vergabegremiums Kunstbeirat, inzwischen zum kulturellen Ansehen unserer Stadt beigetragen: „Von der Städtischen Galerie und den Kunstvereinen gehen Entdeckungen aus.“ So ist Brenner nach Bernhard Martin und Bettina Pousttchi die Dritte, der diese Anerkennung zuteil wird, die in der „Jungen Kunst“ ausstellte. Ihre damalige, recht kleine Exposition war dem Zeitmagazin immerhin einen Artikel wert, über die jetzt laufende berichtete am Sonntagabend das ARD-Kulturmagazin „Titel, Thesen, Temperamente“.

Als Bestätigung ihrer künstlerischen Arbeit, aber auch „als riesige Chance neue Werke zu schaffen“, sieht Birgit Brenner diese Auszeichnung an. Im Interview mit Susanne Pfleger, Leiterin der Städtischen Galerie, erläuterte sie, wie ihre Arbeiten entstünden. So entnehme sie Textpassagen Gesprächen, Zeitungen, Annoncen und den sozialen Medien im Internet. Diese seien authentisch, aber nicht mehr bestimmten Personen zuzuordnen. Sie generalisiere. In ihren Werken verbindet die in Berlin und Stuttgart lebende Künstlerin bildhafte Elemente mit Texten. Inzwischen, so auch in ihrer Wolfsburger Preis-Ausstellung, nimmt sie zunehmend selbst entwickelte filmische Elemente auf. Inhaltlich geht es in allen drei Arbeiten um Ängste, Bedrohungen und Befürchtungen im gesellschaftlichen und politischen Leben, die sich auf den Alltag der Menschen auswirken, aber zu oft nicht deren Handeln veränderten. Es fehle „Zukunft“.