Kürbisfest im Wake-Park – und die Saison geht weiter!

Raphael ist ganz stolz. Eben hat der zehn Jahre alte Junge seinen Halloween-Kürbis fertiggestellt, nicht irgendwo, sondern im Rahmen des zweiten Kürbisfestes im Wake-Park am Allersee. Dazu hatten die Betreiber des Parks, Anja, Tristan und Enzo, am Samstagnachmittag eingeladen. Die drei baten darum, lediglich beim Vornamen genannt zu werden. „Das ist persönlicher“, meinte Anja. Begleitend zum Fest gab es Kürbissuppe sowie Kürbiskuchen, und: Auf ihren Wakeboards durften ganz verwegene Sportler am Punkteeimer-Zielwurf teilnehmen, eine komplizierte Sache war das.

Kürbisse mit fiesen Fratzen Anja, die Frau inmitten der beiden Betreiberherren, liebt die Natur. „Der Herbst ist eine so schöne Jahreszeit“, erzählt sie, und sie mag Kürbisse, essen, wie auch als Deko in allen Variationen. Da war es wohl Ehrensache, dass sie die Materialien für den Bastelbereich gleich selber aus der Natur in den Park gebracht hatte, Kastanien, Eicheln, kleine Zweige und viele andere Dinge, die die Kinder etwa zu Ketten und Gestecken verarbeiteten. Natürlich durften sie ihre gebastelte Dekoration mitnehmen, ebenso, wie die Kürbisse, in die sie teils fiese Fratzen geschnitzt hatten. „Wir gehen auf Halloween zu“ Das Fest ist nicht der Saisonabschluss für den Wake-Park, wie die Betreiber betonten. „Nein, wir gehen auf Halloween zu, und ich liebe es, wenn die Kürbisse leuchten“, so Anja. Genau dafür hat auch Raphael seinen Kürbis bearbeitet. Er trägt die Startnummer 1, denn der schönste unter den Kürbissen wurde prämiert. Raphael aber zog es nach der Schnitzarbeit auf das Wasser, denn auch der Zehnjährige gehört zu jenen Verwegenen, die vom Seil gezogen auf ihren Wakeboards über das Wasser peitschten und waghalsige Sprünge zeigten. Der eine oder andere landete dabei im statt auf dem Wasser, aber: „Dafür haben wir ja einen Neopren an“, kommentierte der Junge. Im Wake-Park ging es an diesem Tag bunt zu, und man sah sogar geschminkte kleine Monster durch den Park flitzen.