Stephan Weil bittet in Wolfsburg um Unterstützung

Beeindruckt war Ministerpräsident Stephan Weil am Freitag im Business Bereich der Volkswagen Arena. Dort stellten die Protagonisten des Netzwerks „Wir helfen“ ihre sozialen Projekte im Zuge des Lockdowns im Frühjahr vor. Sie wirken bis heute nach. Weil war vom geballten Engagement vieler junger Menschen angetan.

Für Montag ist eine Konferenz des Netzwerkes anberaumt. Man will sich auf einen Neustart vorbereiten. Vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen erhofft sich Stephan Weil Hilfe bei der Verhinderung eines zweiten Lockdown.

Zum Besuch eingeladen hatte Immacolata Glosemeyer. Weil traf sich unter anderem mit der Geschäftsführung des VfL und schaute im Amsel Café vorbei. Dabei waren auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs sowie der Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs.

„Wir sind in einer heiklen Phase“, sagte Weil mit Blick auf tägliche Nachrichten steigender Zahlen. Dann folgte seine Bitte: „Wir wollen keinen neuen Lockdown. Vielleicht können Sie über Ihr Netzwerk auf die Menschen einwirken, sich an die Regeln zu halten“, so Weil.

Eine Stunde lang staunte der Ministerpräsident über die verschiedenen Corona-Lockdown-Hilfsangebote, unter „Wir helfen“ zusammengefasst.

Da war etwa das Angebot der aktiven VfL-Fanszene und des Fanprojekts, genannt Fantafel. Sie sprangen für die Wolfsburger Tafel ein, als diese zum Lockdown ihre Arbeit einstellen musste. Die Fans organisierten gar einen Lieferservice für Bedürftige. Mehr als 1600 Menschen versorgten sie zweimal wöchentlich mit Nahrungsmitteln, erzählten Rene Zach und Tom Lukas Behrens.

Ein weiteres Projekt, eine Art Koordinationsstelle für Hilfen aller Art, beeindruckte: die Helfer*innen Hotline. Katrin Poehls und Benedikt Huster erzählten davon. Bei ihnen liefen die Fäden für Einkaufshilfen, Begleitungen und sogar Hilfen im Garten zusammen.„Wir helfen“ ist eine klare Botschaft der Solidarität.

Der VfL selber besuchte und beschenkte Familien mit Kindern. Die Wolfsburger Elfen nähten tausende VfL-Masken. Besonders an allen: Das Engagement hat mit Ende des Lockdowns nicht aufgehört. Bleibt es bei der Entwicklung, könnten sie, die Jugendlichen, jungen Erwachsenen und erfahrenen Koordinatoren schon bald wieder gefragt sein. Das meinte Immacolata Glosemeyer mit einer tiefen Verneigung vor allen, die sich engagiert hatten.