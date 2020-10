Er habe die Katze des anderen Nachbarn, sagt der Nachbar, dabei beobachtet, wie sie im Supermarkt ungehemmt säckeweise Katzenstreu in ihren Wagen packte. Derweil habe sich der Hund eines weiteren Nachbarn mit einem anderen Hund hinter den Regalen um Hundefutter gebissen. Kein Zweifel: Die Panik von uns Menschen hat voll auf die Tierwelt durchgeschlagen. Kleiner Scherz ...

Aber was ist nur los? Innerhalb weniger Tage, wenn nicht Stunden ist der Irrsinn wieder losgebrochen. Wegen des Toilettenpapiers. Ein Angstforscher sagt, dass das was zutiefst Intimes ist mit dem Klopapier. Dass wir in Panik geraten, wenn uns dieser zutiefst persönliche Moment auf dem Ort genommen wird. Aha. Der Forscher rät übrigens zum Waschlappen. An den soll man denken, wenn im Supermarkt die Angst vor dem entleerten Regal wieder zu groß wird.

Klar, die Zahlen gehen auch in Wolfsburg hoch. Überraschung? Wohl nicht. Und gut funktioniert doch das System: Schüler eines Gymnasiums wurden in den Ferien positiv getestet, bleiben zuhause, das Gesundheitsamt geht allen Kontakten nach. Die Wahrheit ist: Sie, ich, der Nachbar, der Kollege, der Gesundheitsminister können es bekommen. Wir beugen vor, machen und tun, aber 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht.

Nächste Woche geht die Schule wieder los. Glück auf den Lehrern, dass sie beim Lüften mancherorts nicht gleich das ganze Fenster in der Hand haben. Und den Kindern, dass zuhause die Winterklamotten rausgesucht wurden. Der Herbst war fürs Kultusministerium da sicher zu schnell da. Immerhin konnte die Behörde die Regel 20-5-20 auf den Weg bringen. 20 Minuten Unterricht, 5 fürs Lüften, wieder 20 Unterricht. Läuft! Oder niest - man wird es sehen.

War sonst noch was? Oh ja! China sollte unser Lehrmeister bei der Corona-Bekämpfung sein. Der Riese sei fast symptomfrei und lege in Sachen Wirtschaftswachstum womöglich noch einen oben drauf. So die Kunde aus Asien. Donnerschlag, ein echtes Vorbild! Wirklich? Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir, das Volk der Dichter und Denker, aus dieser Krise und Erschütterung unseres gesamten Lebens lernen. Für uns, die Umwelt, die Verteilung der Güter und so weiter.

Und dann waren da noch die Kleingärtner. Im Spitzengespräch mit OB und Stadtrat wurde zugesichert, dass man im Rahmen der XXL-Umgestaltung entlang der Nordhoff-Achse mit Augenmaß vorgehe. Ich bin ja der Meinung, dass man ein Teil des Zukunftsareals in jedem Fall zur „Nordhoff-Parzelle“ ernennen kann.

VW-Chef Diess, ausgewiesener Fürsprecher und Förderer der E-Mobilität kehrte die Woche für einen Augenblick Elektro den Rücken und brauste im neuen GTI-Verbrenner davon. Rasant.

Uwe Winter, Chef des Badelandes kämpft derweil für die, die es in kalter Jahreszeit auf andere Weise heiß wollen. Die Sauna-Sehnsüchtigen könnten mit etwas Glück bei den Infektionszahlen vielleicht bald wieder in der Badelandsauna schwitzen. Daumen drücken.

Jetzt aber ein schönes Wochenende für Sie! Ohne Gedanken an leere Regale und seltsame Verhaltensweisen …