Schwefelbad - Gut 1500 Unterschriften gegen Vereinsübernahme

1529 Unterschriften dafür, dass das Schwefelbad in „neutraler Hand“ bleibt und der Wunsch, dass es eine öffentliche Diskussionsveranstaltung zum Thema gibt. Das war das Ergebnis eines Treffens der Initiative, die sich für die weitere Trägerschaft des Schwefelbades durch die Stadt einsetzt, mit der Verwaltung. Sabine Pemberneck übergab die Liste am Freitag an Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Sozialdezernentin Monika Müller.

Die Menschen kommen mit Verordnung ins Schwefelbad

Innerhalb von einer Woche waren die Signaturen zusammengekommen. Die Initiatoren hatten die Unterschriften unter anderem beim Kartoffelsonntag gesammelt. Hintergrund: Seit der VfB Fallersleben das Angebot gemacht hat, das Schwefelbad zu übernehmen, gibt es reichlich Diskussionen (WN berichteten ausführlich.) Es handele sich um eine Therapieeinrichtung, unterstrich Sabine Pemberneck einmal mehr. Dies zeige sich auch daran, dass die Unterschriften von Menschen geleistet wurden, die aktuell per Verordnung ins Schwefelbad kämen.

200.00 Euro an jährlichen Zuschüssen

Stadträtin Monika Müller stellte im Rahmen der Unterschriftenübergabe klar, dass das Angebot vom VfB ein wichtiges sei. (Die Stadt ist bekanntermaßen in schwieriger Haushaltssituation. Das Schwefelbad erhält pro Jahr etwa 200.000 Euro an Zuschüssen. Und nicht nur in Wolfsburg denkt man bei Schwimmbädern und weiteren Einrichtungen auch an andere Partner).

Für manche Zielgruppen die einzige Möglichkeit der Teilhabe

Sabine Pemberneck und ihren Mitstreitern geht es darum, einerseits darauf hinzuweisen, wie wichtig das Schwefelbad in Sachen Gesundheit sei - besonders für Zielgruppen, die aufgrund von Beeinträchtigungen sonst kaum noch die Möglichkeit zur Teilhabe hätten. Das Angebot sei vielfältig, die Kunden seien zufrieden mit dem neutralen Betreiber Stadt. Übernähme der VfB das Bad, hätte dies die verpflichtende Vereinsmitgliedschaft zur Folge.

Vorschlag: Öffentliche Veranstaltung zum Schwefelbad

Dass man allerdings alle Argumente des Fürs und Widers einmal bei einer Veranstaltung - in Corona-Zeiten in entsprechend großem Raum - austauschen könne, diesen Wunsch trug Sabine Pemberneck Klaus Mohrs und Monika Müller im Rathaus vor. Die Verwaltung nahm zunächst die Liste an sich und sicherte den weiteren Dialog zu.

VfB-Chef sieht Gespräch mit Mitarbeiterschaft entgegen

Vereinschef Nikolas Heidtke kommentiert den Sachstand so: „Die Mitarbeiter des Schwefelbades sind für uns aktuell sind das entscheidende Kriterium dafür, wie es weitergeht. Im November haben wir Gespräche mit ihnen, danach wird man weitersehen.“

Bisher wird das Bad vom Klinikum geführt. Die Haushaltslage ist aber schwierig

Befürchtungen wegen höherer Preise, vorgeschriebener Teilnahmezeiten, zwingender Vereinsmitgliedschaft zählen zu den Argumenten der Gegner einer Schwefelbad-Trägerschaft durch den Verein. Andere Stimmen sehen die Chance der Weiterentwicklung. Das Bad wird unter der Regie des Städtischen Klinikums geführt, der jährliche Zuschussbedarf liegt wie beschrieben im sechsstelligen Bereich. Zuschussbedarf bei Bädern ist allerdings die Normalität, nur in Zeiten klammer Kassen eben auch ein Grund, dass sich Kommunen eher bereit erklären, Bäder zu (teil)privatisieren oder einem Verein zu übertragen. Im Schwimmbadbereich ist dies schon seit Jahren gang und gäbe.

Unterschriftenliste wird in politische Diskussion einfließen

Dass im Falle des Schwefelbades innerhalb kurzer Zeit schon 1500 Gegner die Unterschriftenliste unterzeichneten, zeigt, dass die Badnutzer mit dem, wie es bislang gelaufen ist, zufrieden waren und keine Veränderung wünschen. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie dieses Votum in die politsche Diskussion, die am Ende Haushaltsfragen sind, einfließen.

Badeland hat seit 18 Jahren einen privaten Betreiber

Im Falle des Badelandes hatte sich die Stadt auf ein besondere Konstrukt verständigt: 2002 wurde das Bad neu eröffnet, nachdem das alte, das wurde in ausschließlich kommunaler Regie geführt, abgebrannt war. Die Betreiberschaft wurde einem Privaten übertragen. Die Gesellschaft für das Marketing von Freizeitanlagen (GMF) führt das Bad bis heute. Allerdings hat sich die Stadt die Gestaltungsrechte über Öffnungszeiten und Eintrittspreise.